Rolf uit Oud-Beijerland was cameraman van de show met Afrojack in Songfestivalfinale: ‘dit is het moment waar je het voor doet’

Het Songfestivalavontuur begon voor cameraman Rolf Dekens in januari, toen zijn vriend en regisseur Tim Oliehoek belde. Oliehoek was gevraagd een intervalact te produceren voor de finale van het ESF. Dekens, geboren in Oud-Beijerland, twijfelde geen moment en sloot zich als Director of Photography aan bij het project. "We mogen hiermee Nederland op de kaart zetten!"

Alles wat te maken heeft met het beeld van de act 'Music Binds Us' is de verantwoordelijkheid van Dekens. "Ik ben met Tim om de tafel gegaan. Hij heeft als regisseur een visie. Het is mijn taak die visie concreet te maken."

Dekens is al twintig jaar cameraman en Director of Photography. Hij en Tim Oliehoek hebben al tijdens verschillende projecten samengewerkt. Hoewel Rolf vaak aan grote projecten werkt en de wereld rondreist voor zijn films, is dit toch even anders. "Ik woon nu in Amsterdam, maar kom uit Oud-Beijerland. Dus ik vond het tof om weer eens iets te maken over mijn regio. Daarnaast kijken er zoveel mensen naar het Songfestival dat we met deze film Nederland écht op de kaart mochten zetten. Daar werk ik graag aan mee."

Vijftig man

Het werk van Dekens ging van het script doornemen tot locaties bezoeken en het aansturen van de vijftig personen die verantwoordelijk zijn voor de techniek tijdens de opnames. Die vonden plaats op prominente plekken in de stad. Zo begint de video in Rotterdam-Noord, waar de hoofdrolspelers aan de Stationssingel op de tram stappen. Die tram leidt hen naar een verlichte Erasmusbrug, waar Afrojack samen met een orkest en dansers hen opwachten.

Zo'n grote productie maakten Rolf en Tim niet alleen. Hoewel Rolf al jaren ervaring heeft, noemt hij dit project toch wel een monsteroperatie. "Niet alleen werken er veel mensen aan mee: een regisseur, dansers, artiesten, cameramensen, visual effect. Maar iedereen moet er van afweten. Je kunt niet zomaar de Erasmusbrug vierentwintig uur dicht doen. Daar moet de stad op voorbereid zijn."

Rolf vertelt dat dit niet gelukt was zonder de medewerking van onder andere brandweer, politie, de gemeente en de RET. De producenten hebben weken aan werk in het project zitten. "Vergunningen moeten geregeld worden, iedereen moet op de hoogte zijn en een slaapplaats en eten krijgen."

'Dit is het moment waar je het voor doet'

En dan is het moment eindelijk daar, na maanden van voorbereiding. Op 26 en 27 maart vinden de opnames plaats. "Het was echt een piekmoment omdat zoveel losse onderdelen zo kort bij elkaar moeten komen. De ervaring die ik afgelopen 20 jaar heb opgedaan, die heb ik wel kunnen gebruiken. Je maakt een plan tot op de minuut toe. En dan nog verandert altijd alles." Maar dat is niets negatiefs. "Dat is juist het allerleukste aan het werk. Tijdens die opnamedagen heb ik een soort hyperfocus, dit is het moment waar je het voor doet."

Drie minuten in een show van vier uur

Op dit moment zit Dekens in Polen voor een volgend project. Het gaat om opnames van een Nederlandse televisieserie die Stamhouder gaat heten. Toch heeft hij gisteravond wel gekeken naar de finale van het Songfestival. "Het is een show van vier uur en ik heb daar maar drie minuten van verzorgd. Dus je bent een heel klein onderdeel in een megashow. Maar het is wel leuk dat je tussen die duizenden mensen mee mag werken aan zoiets als het Songfestival. En ook dat dit gewoon over de regio gaat waar ik vandaan kom, is gewoon heel vet."

Bekijk hier de uiteindelijke film waar Rolf Dekens aan meewerkte: Music Binds Us.