Het weer van vandaag: van regen naar buien

Vanochtend trekt een regengebied over onze regio naar het oosten. Vanmiddag is een streepje zon mogelijk en gaan er buien vallen waarbij er vanavond kans bestaat op onweer en hagel. Het wordt 14 graden en er staat een matige en aan zee eerst vrij krachtige zuiden- tot zuidwestenwind.

Vannacht houdt de bewolking de overhand en valt er een bui. Het koelt af naar 8 graden. De zuiden- tot zuidwestenwind waait matig en aan zee vrij krachtig.

Morgen is er slechts af en toe zon en vallen de meeste buien met kans op onweer en hagel landinwaarts. Langs de kust kan de zon wat vaker te zien zijn en vallen er minder buien. Bij een matige en aan zee vrij krachtige westen- tot zuidwestenwind wordt het slechts 13 graden.

Beter weer in aantocht

De dagen erna is het woensdag nog wisselvallig met enkele buien. In de middag wordt het 14 graden. Vanaf donderdag mag dan eindelijk op een weersverbetering worden gerekend. Geleidelijk aan komt er wat meer ruimte voor de zon en het wordt droger. De temperatuur gaat omhoog naar 16 tot 20 graden in het weekend.