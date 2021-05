Een man is maandagochtend rond 07:40 uur neergestoken aan de Niels Bohrplaats in Rotterdam-Ommoord. Hij moest uiteindelijk met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis.

De politie spreekt van een incident in de relationele sfeer. De vermoedelijke dader is een vrouw, zij is aangehouden. De politie doet verder onderzoek.