The Streamers geven afscheidsconcert in De Kuip

Artiestengroep The Streamers houdt er na komend weekend mee op. Zaterdag geven de in totaal achttien Nederlandse artiesten hun laatste livestreamconcert, vanuit De Kuip in Rotterdam.

The Streamers, onder wie de Rotterdamse Davina Michelle, gaven tot nu toe al twee gratis concerten. Begin maart werd de band opgericht door Guus Meeuwis en Kraantje Pappie, met als doel 'Nederland leuke avonden te bezorgen tijdens de lockdown'. Het eerste concert in Amsterdam trok ruim een miljoen kijkers, het tweede concert op Paleis Noordeinde werd 2,5 miljoen keer bekeken.

Het derde concert, in De Kuip, wordt dus het laatste. "The Streamers hebben in de eerste maanden van dit jaar heel veel mensen blij gemaakt", vertelt Guus Meeuwis tegen het ANP. "Daar was het ons om te doen. Nu de zon weer gaat schijnen, de terrassen open mogen en wij weer voorzichtig nadenken over optredens met publiek, voelt het goed om het bandboek te sluiten."

Het optreden in De Kuip is zaterdag gratis te volgen, maar bezoekers kunnen wel een donatie achterlaten in de 'fooienpot'.