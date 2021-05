Voormalig Feyenoord-verzorger Fred Zwang (57) overleden

Fred Zwang is in de nacht van zondag op maandag in zijn woonplaats Zwijndrecht overleden. De oud-verzorger van Feyenoord was al enige tijd ongeneeslijk ziek. Hij was 57 jaar.

Zwang vertrok in 2019 uit De Kuip. Daar was hij sinds het vertrek van Gerard Meijer tien jaar verzorger bij Feyenoord. In totaal was Zwang 24 jaar werkzaam in De Kuip. Daarnaast was hij tientallen jaren nauw verbonden aan de Zwijndrechtse amateurclub VVGZ in Zwijndrecht.

Begin deze maand haalden VVGZ en initiatiefnemer Coen Scheurwater met een online veiling van unieke voetbalshirts nog 53.800 euro op voor Zwang. Dat geld was bestemd voor het hersentumorcentrum Erasmus MC, Support Casper en Roparunteam Albert Schweitzer ziekenhuis. "Iedere euro wordt zoveel mogelijk gestopt in onderzoek naar hersentumoren. En dat was ook de wens van Fred", vertelde Scheurwater destijds aan Rijnmond.