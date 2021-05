Podcast Feyenoord: 'Geen polonaise voor behalen Europa Conference League, maar beter dit dan niets'

Na een seizoen waarin de frustraties over het spel van Feyenoord richting het einde alleen maar toenamen heeft de club dan toch Europees voetbal veiliggesteld. In Podcast Feyenoord met Justin Kevenaar, Sinclair Bischop en Dennis van Eersel gaat het over de 2-0 overwinning van Feyenoord op FC Utrecht en wordt ook het afscheid van Dick Advocaat besproken. En de mannen verdiepen zich in die Europa Conference League, waarin Feyenoord straks in de tweede voorronde al aan de bak mag.

"Het is beter dit dan niets, maar we moeten na een seizoen als dit nu geen polonaise gaan lopen", stelt Dennis van Eersel direct. "Het biedt namelijk nu wel een kans om verder te komen in Europa maar pas als ze echt die groepsfase halen, zijn ze voor mijn gevoel écht in Europa." Sinclair Bischop voegt daaraan toe: "Feyenoord is wel waarschijnlijk in alle rondes geplaatst, dat zegt niet alles zoals we met Trencin twee jaar terug zagen. Maar het biedt wel perspectief en al met al hoeven we er ook niet denigrerend over te doen, want grote clubs als Tottenham, AS Roma en Villareal zijn ook van de partij en de inkomsten zijn ongeveer hetzelfde als in de Europa League."

Overgangsjaar

Tegen Utrecht moest het uit de tenen komen maar wist Feyenoord toch af te rekenen met de bezoekers en achteraf ging het vooral over het afscheid van Dick Advocaat. "Het publiek ging hem toezingen, er is natuurlijk veel gebeurd dit seizoen dus dan snap ik de ontlading achteraf wel", verklaart Van Eersel. "En sowieso vond ik het na afloop een gepast bescheiden feest. Geen groots feest omdat je Europa in gaat zoals je bij Groningen of Utrecht verwacht, maar meer een moment van afscheid nemen van niet alleen Advocaat, maar ook Eric Botteghin en meerdere spelers die misschien straks wel weg zijn."

Er wordt ook teruggeblikt op het tijdperk Advocaat, dat volgens Bischop ergens kan worden aangemerkt als een overgangsjaar: "Zijn interim-periode na Stam, daar verdiende hij een dikke 9,5 voor omdat er zelfs zicht op het kampioenschap was. Maar je moet ook eerlijk zijn en zeggen dat dit zwaar tegenviel en eerder een 3 was. Uiteindelijk kom je dan toch op een kleine voldoende uit, maar het neemt niet weg dat het na de winterstop echt spelen met vuur was, zelfs nu het nog goed kwam aan het einde."

Conference League

De plaatsing voor de Conference League betekent ieder geval dat Feyenoord volgend seizoen vroeg aan de bak mag onder Arne Slot. 22 juli is de eerste wedstrijd in de tweede voorronde en Dennis denkt niet dat het ideaal is: "Je moet dan al wedstrijden spelen die ergens om gaan terwijl je nog iets erin probeert te slijpen", zegt Van Eersel, maar Bischop denkt dat het wel meevalt: "Daar kan je juist de pijnpunten zien die je in normale oefenwedstrijden niet ziet. En je mag er vanuit gaan dat je in die tweede voorronde, zelfs al hebben we Trencin gehad, geen onwijs sterke tegenstander loot. Dus het kan dan juist een mooie leerschool zijn."

Luister jij de FC Rijnmond Podcast al? Abonneer je snel!

Reageren op deze podcast? Mail ons op sport@rijnmond.nl