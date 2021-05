Verkerk stopt na komende WK met topjudo

Verkerk kan terugkijken op een imposante carrière. In 2009 verraste ze vriend en vijand door in haar eigen Rotterdam wereldkampioen te worden. Vier jaar later volgde WK-zilver en in 2015 en 2018 veroverde Verkerk brons op het WK.

Ondanks haar indrukwekkende palmares neemt Verkerk straks met gemengde gevoelens afscheid: “Wereldkampioen worden is iets heel bijzonders. Er zijn maar vijf andere Nederlandse dames die dat is gelukt, maar het missen van die Olympische medaille zal toch pijnlijk blijven. Ondanks dat kijk ik met trots terug op mijn carrière.” Verkerk nam twee keer deel aan de Spelen. In 2012 eindigde ze met een vijfde plaats net naast het podium en in 2016 werd na een marathonpartij van ruim elf minuten verloren.

Voor Verkerk is het een geluk bij een ongeluk dat er in dit bijzondere Olympisch jaar een WK wordt gehouden. “Nadat bekend werd dat ik niet voor Tokio ben geselecteerd, ben ik gaan nadenken over het slotstuk van mijn carrière. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, maar uiteindelijk is alles een proces en zo zie ik deze afsluiting ook. Ik leef naar het WK en het einde van mijn carrière toe. Ik wil alles bewust nog een keer beleven met alle emoties die daarbij horen. Het is een hele mooie kans om af te sluiten op een WK en dus pak ik die kans ook met beide handen aan. Daarnaast blijf ik ook fit voor de reserveplek voor de Olympische Spelen.”

De laatste wedstrijddag voor Verkerk wordt vrijdag 11 juni. Bang voor het zwarte gat is Verkerk in ieder geval niet. “Ik heb mijn carrière altijd gecombineerd met mijn creatieve kant, wat ook echt een passie is. Intussen ben ik al zeven jaar werkzaam als interieurarchitect. Daar liggen enorm leuke uitdagingen op mij te wachten. Hoe ik in de sport betrokken blijf weet ik nog niet precies, dat ga ik hierna eens rustig onderzoeken.” Maar eerst reist Verkerk nog met ambities naar Boedapest. “Afgelopen week heb ik op trainingsstage in Spanje weer gemerkt hoe gretig ik nog steeds ben. Ik ga naar het WK om het maximale uit mezelf te halen. Precies zoals ik heel mijn carrière al heb gedaan.”