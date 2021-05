Minderjarige jongen gewond na steekpartij

De jongen werd gestoken in de Hofstedestraat in Rotterdam | Foto: JB Media - Patrick van den Hulk

In Rotterdam-West is maandagmiddag een jongen neergestoken bij een ruzie op straat. Het minderjarige slachtoffer raakte gewond en is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Met zijn verwondingen valt het mee, zegt de politie.