Bijlow over seizoen Feyenoord: 'We hadden minimaal Europa League moeten halen'

"Ik denk niet dat dit de doelstelling was, om voorronde Conference League te halen," begint Bijlow. "We hadden gewoon minimaal Europa League moeten halen. Dat is helaas niet gebeurd, maar gelukkig hebben we op de laatste dag nog dit ticket gewonnen. Hopelijk gaan we ons nu via de voorrondes kwalificeren voor de groepsfase."

Na de wedstrijd kwamen de spelers, staf en andere medewerkers bij Feyenoord nog samen op 1908 om afscheid van elkaar te nemen. Voor sommigen een tijdelijk afscheid, en voor anderen meer definitief. "Omdat we gewonnen hebben was iedereen in een goede bui. Het was een afscheid met teamgenoten waar ik al langer mee speelde en een aantal andere clubmensen die nu vertrekken."



Gaat Bijlow nu wel keepen bij Jong Oranje?

Tijdens de groepsfase van het EK met Jong Oranje speelde Bijlow niet. Kjell Scherpen van Ajax kreeg de voorkeur, vooral omdat Justin Bijlow toen niet fit was en de voorgaande duels bij Feyenoord niet kon spelen. Dat is nu anders, maar of hij zijn plek onder de lat weer terug heeft, weet Bijlow nog niet. "Dat gaan we de komende dagen zien, wie er gaat spelen tegen Frankrijk. Ik ga door waar ik mee bezig ben. Ik heb geen afspraak met de bondscoach gemaakt deze keer, hij zei alleen dat ik moest zorgen dat ik zou spelen bij Feyenoord. En dat heb ik gedaan. Dus ik heb er vertrouwen in."