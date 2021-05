Doekhi over een eventuele transfer naar Rotterdam: 'Feyenoord is een grote club, dus je weet het nooit'

Rotterdammer Danilho Doekhi had een prachtseizoen met Vitesse. De club stelde Europees voetbal veilig zonder deelname aan de play-offs en ook persoonlijk kreeg de verdediger veel complimenten voor zijn spel in dit seizoen.

"We hebben een heel mooi jaar achter de rug," blikt Doekhi terug tijdens het trainingskamp van Jong Oranje, waar wij hem spraken. "Met elkaar als team, maar ook individueel. Het was de laatste weken nog spannend, wij presteerden wat minder en Feyenoord ook. Maar gelukkig hebben wij de vierde plek veilig gesteld."

Door het succes van Vitesse is de kans groot dat er komend seizoen een flink ander elftal zal staan. Zo gaat dat vaker met middenmoters na een succesvol jaar. Doekhi denk ook dat het er in Arnhem volgend jaar anders uit kan zien, maar vreest geen compleet andere ploeg. "Ik verwacht geen leegloop bij Vitesse, nee. Al hebben we het goed gedaan en zal er vast interesse zijn en komen in spelers. Voor mij? Ik heb nog een contract voor volgend jaar. We gaan kijken hoe het loopt en vooralsnog speelt er niets."

Met hemzelf is de link aan Feyenoord snel gelegd. Hij komt uit Rotterdam, groeide op bij Excelsior en laat zien het niveau van topclub Feyenoord aan te kunnen. Bovendien is zijn vader fervent Feyenoord-aanhanger. Draagt hij volgend seizoen het rood-wit? "Feyenoord is een mooie club maar zolang ze zich niet melden hoef ik er ook niet over na te denken." Volgens zijn trainer Letsch zou Feyenoord geen stap voorwaarts zijn. "Ik heb het gelezen en er zit natuurlijk een kern van waarheid in, als je naar de stand kijkt. Maar Feyenoord is een grote club hè, dus je weet het niet."