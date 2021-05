Ruud krijgt geen genoeg van Eiland van Brienenoord: 'Hier heb je het mooiste uitzicht op de stad'

Wanneer je aan Spruijt iets over het eiland vraagt, de oorsprong of andere bijzonderheden, dan krijg je gegarandeerd een uitgebreid antwoord. Ruud zag jaren geleden de plannen voor een nieuwe Kuip en zag dat in één van de plannen het Eiland van Brienenoord was weggezet als mogelijke bestemmingslocatie. "Toen besloot ik een Facebook-pagina te maken, omdat mij dat geen goed idee leek en met mij dachten nog heel veel mensen dat. Op deze manier wilde ik laten zien hoe uniek dit eiland is."

'Hier het mooiste uitzicht op de stad'

En zo was de 'Vrienden van Het Eiland van Brienenoord' geboren. Wekelijks post Ruud meerdere updates over van alles en nog wat. Soms over de huidige werkzaamheden, of juist over een stukje geschiedenis. Tussendoor post hij zelf ook veel zelfgemaakte foto's van de natuur en inmiddels volgens iets minder dan duizend mensen zijn pagina. De mooiste foto's die hij maakt, zijn volgens hem zelf vanaf het uitkijkpunt aan de noordkant van het eiland. "Hier heb je het mooiste uitzicht op de stad, zeg ik altijd tegen mensen uit Noord. Vooral als de zon achter de hoge gebouwen onder gaat, dat is echt prachtig."

Ruud volgt de werkzaamheden op de voet. Hij erkent dat niet iedereen heel blij was toen de werkzaamheden begonnen. "Er vond toch wel een soort kaalslag plaats en de groene oase die er was toen je voorheen over de oude brug kwam, die was niet meer", zo zegt Ruud, die ook veelvuldig een gesprek aanknoopt met betrokkenen rondom de transformatie en zodoende een wat genuanceerdere mening heeft.

"Het wordt nu eenmaal een ander eiland, dus ik snap de negativiteit, maar in het verleden zijn er zoveel plannen geweest om hier iets anders mee te doen. Zo wilden ze ook ooit een groot evenementencentrum hier bouwen, wat uiteindelijk Ahoy werd en bij het Zuiderpark terecht kwam. Je kunt het zo gek niet verzinnen. Dus dan heb ik veel liever dit, dan dat het gaat verdwijnen."

Komende zaterdag is om 17:20 de tweede aflevering van het Nieuwe Oord van Brienen, de serie waarin verhalen rondom de transformatie van het eiland op Rotterdam Zuid worden gebundeld in een nieuwsupdate.