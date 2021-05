Rijnmond vanuit de wolken 1950-1990: het is zo veranderd en toch zo herkenbaar

Het Schouwburgplein in Rotterdam als parkeerplaats, de Unileverfabriek in Vlaardingen, de dorpskern van Barendrecht omringd door weilanden en scheepswerf Boele Bolnes. Een paar voorbeelden uit het boek van plekken die zijn veranderd sinds Hofmeester ze vanuit de lucht fotografeerde, maar nog altijd herkenbaar zijn.

Twee miljoen negatieven heeft Hofmeester met zijn bedrijf AeroCamera nagelaten. Het archief is gekocht door de Vlaardingse fotograaf Roel Dijkstra. “We hebben er nu 58.000 gedigitaliseerd”, zegt Dijkstra, terwijl hij een kast opentrekt die vol staat met dozen negatieven. “Dus nog ruim 1,9 miljoen te gaan.”

In mei 2020 is het fotoboek Rotterdam vanuit de wolken verschenen. Een jaar later is er dus Rijnmond vanuit de wolken. “Dit boek beslaat Rotterdam en de omliggende gemeenten en heeft wat uitgebreidere bijschriften”, vertelt uitgever Peter Egge.

Er staan 320 luchtfoto’s in het boek, waarvan het eerste exemplaar dinsdag wordt overhandigd aan zanger/acteur Gerard Cox. De foto’s zijn gemaakt in onder meer Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Barendrecht, Ridderkerk, Vlaardingen, Maassluis, Schiedam, Voorne-Putten en de Hoeksche Waard.

Flats aan de Purmer- en Beemsterhoek in Capelle aan den IJssel (1980) | Foto: Bart Hofmeester/Fotobureau Roel Dijkstra

Op de foto hierboven worden in de verte de wijken Schollevaar in Capelle aan den IJssel en Zevenkamp in Rotterdam gebouwd. Links bovenin is Ommoord te zien.

“Het is een schatkamer”, zegt Dijkstra als hij rondloopt in het archief van Hofmeester. “We komen elke dag nog dingen tegen waarvan we zeggen ‘shit was hij daar ook bij’. Echt een schatkamer.”

Uit al die negatieven is een selectie gemaakt voor het boek. “Negatiefje voor negatiefje”, beschrijft Dijkstra. Peter Egge vult aan: “We hebben het met een heel team gedaan.”

De dorpskern van Spijkenisse met bovenin de oude Spijkenissebrug (1965) | Foto: Bart Hofmeester/Fotobureau Roel Dijkstra

“Alles is een topper”, zegt Egge als hem gevraagd wordt welke foto in het boek er voor hem uitspringt. “Er is teveel om op te noemen. Het blijven gewoon kijken, kijken, kijken en steeds nieuwe dingen ontdekken. Alles is herkenbaar, want het is van na de oorlog. Dus we herkennen al die plekken, alleen het is zo veranderd.”

Met dit tweede boek van het werk van Bart Hofmeester is het nog niet afgelopen. Dijkstra en Egge hebben genoeg plannen. Binnenkort verschijnt een boek over de Drechtsteden, over drie maanden volgt Haaglanden.

“We hebben de vier grote steden, Zeeland en de Flevopolder nu gedigitaliseerd”, vertelt Dijkstra. “Dus we kunnen even vooruit. Maar als er iemand uit Groningen komt, moet ik al die dozen opnieuw doorlopen, dus ik hoop dat die nog even wegblijft”, lacht hij.

Rijnmond vanuit de wolken is vanaf dinsdag verkrijgbaar bij de boekhandel en online. Door de lens van Bart Hofmeester kijken we in het boek mee naar de ontwikkeling van Rotterdam en de omliggende gemeenten in de jaren 1950-1990. Rijnmond geeft je hieronder een voorproefje van de ruim driehonderd foto’s in het boek.

De fabriek van de Suiker Unie in Oud-Beijerland (1959) | Foto: Bart Hofmeester/Fotobureau Roel Dijkstra

De Brandersbuurt in Schiedam (1952) | Foto: Bart Hofmeester/Fotobureau Roel Dijkstra

De dorpskern van Barendrecht met de Dorpskerk en de watertoren (1965) | Foto: Bart Hofmeester/Fotobureau Roel Dijkstra

Brielle (1968) | Foto: Bart Hofmeester/Fotobureau Roel Dijkstra

Hoogvliet (1960) | Foto: Bart Hofmeester/Fotobureau Roel Dijkstra

Unileverfabriek in Vlaardingen (1959) | Foto: Bart Hofmeester/Fotobureau Roel Dijkstra