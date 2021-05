Ali Boussaboun in FC Rijnmond: 'Feyenoord stond er toen ze er moesten staan, de werklust droop eraf'

"Vooral in de eerste helft waren de onderlinge verschillen duidelijk", aldus Thomas Verhaar, die Feyenoord al snel zag domineren tegen FC Utrecht. "Maar toen FC Utrecht met maar liefst zes aanvallende spelers ging spelen, merkte je dat het moeilijker werd", voegt Ali Boussaboun toe, die toch wel overtuigd was door de prestatie van Feyenoord. "Dit is het moment waarop het moest gebeuren en ze stonden er. De overtuiging en de werklust droop er vanaf."

Advocaat

Ook stond het afscheid van Dick Advocaat centraal, die uiteindelijk vertrekt na een rumoerig seizoen waarin de club vijfde eindige en genoegen moest nemen met het laatste Europese ticket. "Ze hadden ook wel boven Vitesse mogen eindigen, maar de vierde plek was voor dit team wel het hoogst haalbare", vervolgt Boussaboun. "Dick wist ook dat ze tekort kwamen ten opzichte van AZ, PSV en Ajax."

Thomas Verhaar vindt echter dat Feyenoord ook prima het niveau van AZ had aan kunnen tikken. "Als ik kijk naar Berghuis of Sinisterra, dat is echt niet minder dan wat er bij AZ rondloopt. En als er wat talenten weggaan bij Feyenoord, dan worden die meteen opgepikt door AZ. Dat mag je de trainer dan wel aanrekenen, dat het daar beter stond."

Ontwikkeling

Ook wordt het vizier gericht op de toekomst waarbij onder andere Luis Sinisterra voorbij komt, die tegen FC Utrecht de 1-0 produceerde. "Hij kan een doelpunt maken, heeft een goede actie en op linksbuiten kan hij hartstikke dreigend zijn", vervolgt Boussaboun, nadat wordt aangehaald dat de Colombiaan eigenlijk ooit werd gehaald als opvolger van Steven Berghuis. "Maar die bleef uiteindelijk langer dan verwacht, dus nu heeft hij zijn kans moeten grijpen op links", zegt Dennis van Eersel.

Een andere uitblinker was Justin Bijlow, die bij een 1-0 voorsprong Gyrano Kerk van het scoren af hield. "Hij is alleen te laat in vorm en heeft veel pech gehad met zijn blessuregeschiedenis", zegt Verhaar op de vraag of Bijlow niet gewoon het Nederlands Elftal in moet. "En het EK met Jong Oranje is ook een goede ervaring voor hem."

