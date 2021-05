Feyenoordsupporters konden geen kant op door waterkanon: 'Dit was te bizar voor woorden'

Samen met zijn 22-jarige zoon ging Ivo Motshagen naar het finaleduel om Europees voetbal. Nadat ze de wedstrijd op Vak O hadden gekeken, wilden ze terug naar hun geparkeerde auto op het Breeplein. Omdat op het Voorplein de situatie escaleerde tussen de politie en ME aan de ene kant en Feyenoord-aanhangers aan de andere kant, werden Motshagen en zijn zoon naar de andere kant van het stadion geleid.

Bij de Fanshop van Feyenoord, tegenover het Topsportcentrum, stuitten ze op een aantal linies van de ME. “Wat gebeurt er hier?”, vroeg Motshagen zich af. Een ME-busje riep iets om, maar Motshagen kon dat niet verstaan. “Wel zagen we een handje vol mensen dat stenen wilde gooien, maar verder zagen we niks.”

‘Te bizar voor woorden’

Motshagen en zijn zoon besloten bij de Feyenoord Fanshop te wachten totdat het rustiger zou worden. Opeens kwamen twee ME-busjes en een waterkanon richting de parkeerplaats op het Van Zandvlietplein gereden.

Het waterkanon werd gericht op het Motshagen, zijn zoon en een aantal andere supporters letterlijk in een hoekje was gedrukt. Tot hun verbijstering schoot het waterkanon op de Feyenoord-fans. “We gebaarden naar de ME waar die mee bezig was.”

“Er zaten ook kinderen bij ons groepje", vervolgt hij. "Ze stonden voor de Fanshop te wachten, omdat door corona niet iedereen tegelijk naar binnen mocht. Toen de politie en de ME kwamen, zijn de kinderen daar naar binnen gevlucht. De ME zag iedereen als een vijand. Dit was te bizar voor woorden.”

‘Goedwillende supporters zijn het slachtoffer geworden’

FSV De Feijenoorder, de supportersvereniging van Feyenoord, heeft de incidenten na afloop van de wedstrijd tegen FC Utrecht ook meegekregen. De organisatie wil eerst een goed beeld hebben van de gebeurtenissen. Bestuurslid Eduard Cachet was zelf niet bij de wedstrijd aanwezig, maar hij heeft wel informatie uit de eerste hand gekregen.

“Na afloop van de wedstrijd moesten de supporters door één poort naar buiten. Daarbij stuitten ze direct op de politie. We vinden het een vervelende situatie dat goedwillende supporters hiervan het slachtoffer zijn geworden.”

Volgens Cachet ontstond er verwarring, omdat supporters niet via de normale route terug naar huis konden gaan. “Daarmee kwamen de goedwillende supporters in een fuik van de politie terecht”, zegt het bestuurslid van de supportersvereniging.

Politie: ‘Er is erger voorkomen’

In een reactie laat de politie Rotterdam weten dat het contact tussen de supporters die zich buiten op het Voorplein bevonden goed was. “Maar die groep besloot om richting het einde van de wedstrijd een hek te forceren om zich toegang te verschaffen tot het stadion”, schrijft de politie.

Vervolgens greep de ME in om die groep van het Voorplein weg te krijgen. Nadat die supporters richting de Coen Moulijnweg gingen, trok de ME zich terug. Toen relschoppers, die richting het Van Zandvlietplein gingen, stenen gooiden naar de motoragenten die bij de autopoort stonden, greep de ME weer in. “Door het gevaar voor de ME om gewond te raken door het geweld van de relschoppers is besloten, in afstemming met de burgemeester, politiechef en hoofdofficier van justitie (de zogeheten ‘Driehoek’, red.) om de waterwerper in te zetten. Dat viel ongelukkigerwijs direct samen met de uitstroom van het publiek na de wedstrijd.”

De politie vond de situatie zo gevaarlijk dat ze vonden dat er wel op deze manier gereageerd moest worden. “Om erger te voorkomen. Overig publiek had bijvoorbeeld ook getroffen kunnen worden door stenen die werden geworpen.”

Na de wedstrijd Feyenoord - FC Utrecht raakten supporters buiten het Feyenoordstadion slaags met de ME. Er werd met vuurwerk gegooid en de ME zette een waterkanon in. De tekst gaat verder onder de video:

Na de inzet van de politie en ME keerde de rust terug, stelt de politie. “We betreuren de keuze van de relschoppers om zich te mengen met het uitlopende publiek. Door het publiek om te leiden en uitgebreid te vorderen en te waarschuwen is getracht de inzet volledig te focussen op de relschoppers.”

‘Waterkanon was een exces’

“Wat er bij de Fanshop is gebeurd, dat kan echt niet”, benadrukt bestuurslid Cachet. FSV De Feijenoorder wil dat supporters, die slachtoffer zijn geworden van het politiegeweld, zich bij de supportersvereniging melden. Ook als ze geen lid van FSV De Feijenoorder zijn.

Cachet kan zich voorstellen dat de politie het gevoel had dat die onder de voet werd gelopen, toen er met onder andere vuurwerk naar de politie werd gegooid. “Maar het waterkanon, dat bij de Fanshop is gebruikt, is echt een exces geweest.”

Feyenoordsupporter Motshagen is boos over wat hem is overkomen. Hij weet nog niet of hij aangifte gaat doen. “Dat de ME zo handelt bij een gevechtssituatie, dat snap ik. Maar dat was bij ons echt niet het geval.”