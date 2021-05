Het weer van vandaag: buien en 13 graden

Vanavond en vannacht valt er nog een enkele bui, maar is het op de meeste plekken droog. Af en toe klaart het even op en de temperatuur zakt naar een graad of 9. Er staat een matige en aan zee soms vrij krachtige westenwind.

Morgenochtend raakt het vanuit het noordwesten bewolkt. Met name in het zuiden van de regio breekt de zon ook nog even door. Morgenmiddag kan er wat regen vallen, maar grote hoeveelheden worden niet verwacht. Het is 13 graden en er staat een matige tot vrij krachtige westenwind.

Vooruitzichten

Vanaf donderdag komt er een hogedrukgebied in de buurt te liggen, wat zorgt voor overwegend droog weer en langzaam oplopende temperaturen. Met meer zonneschijn loopt het kwik in het weekend op naar 18 tot 20 graden.

Gemiddelde temperatuur

Tussen 21 en 31 mei bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 19,0 graden en de minimumtemperatuur 9,3 graden. Er valt gemiddeld 21,2 mm neerslag.