Liveblog corona: Einde derde golf lijkt in zicht, GGD wil 600 miljoen euro extra van nieuw kabinet

17:53 Fieldlab Evenementen maakt niet bekend of bezoekers Eurovisie Songfestival besmet zijn geraakt

Het zal niet bekend worden gemaakt of bezoekers van het Eurovisie Songfestival in Ahoy besmet zijn geraakt met het coronavirus. Volgens Fieldlab Evenementen maakt dat namelijk geen deel uit van het onderzoek.

Fieldlab is namens de overheid belast met het organiseren van evenementen tijdens corona. Daarbij wordt gekeken op welke wijze evenementen veilig kunnen plaatsvinden. Het Eurovisie Songfestival maakt volgens Tim Boersma van Fieldlab deel uit van de tweede fase van het onderzoek.

In de eerste fase van het onderzoek werd er tijdens kleinere evenementen al gekeken naar onder andere contactmomenten en bezoekersstromen. Deze zaken worden nu verder onderzocht tijdens grotere evenementen. Het aantal besmettingen dat voortkomt uit zo'n groot Fieldlab-evenement maakt geen deel uit van de tweede fase van het onderzoek, legt Boersma uit.

15:33 'Het einde van de derde golf lijkt in zicht'

Het RIVM meldt dinsdag 321 nieuwe coronabesmettingen in onze regio. Dat is een daling ten opzichte van maandag, en toen ging het al om het laagste aantal besmettingen sinds eind februari. Het zevendaagse gemiddelde daalt verder naar 502.

RIVM-epidemioloog Susan van de Hof spreekt van goed nieuws. Ze laat de NOS weten dat het volgens haar in alle regio's de goede kant op gaat, maar er zijn wel onderlinge verschillen. Zo zijn de cijfers in Brabant-Noord, Rotterdam Rijnmond en Twente hoger dan in de meeste noordelijke provincies. Verder is het aantal positieve tests op 100.000 inwoners in vergelijking met andere Europese landen nog altijd relatief hoog, ziet ze. "We staan in de top-5."

13:43 GGD wil 600 miljoen euro extra van nieuw kabinet

De gezamenlijke GGD's willen 600 miljoen euro extra krijgen van het volgende kabinet. De coronacrisis heeft laten zien dat de Nederlandse basiszorg ernstig is verschraald, schrijven de 25 GGD-directeuren in een brief aan informateur Mariëtte Hamer.

"Veel overheidsinvesteringen staan buiten kijf: we investeren in dijken om droge voeten te houden, in onderwijs voor de beste kansen voor onze kinderen", schrijft voorzitter André Rouvout van GGD GHOR. "Maar investeren in voorzienbare gezondheidsrisico's hebben we te lang nagelaten."

Sinds het begin van corona moesten de GGD's onder meer bron- en contactonderzoeken, grootscheepse coronatests en een belangrijk deel van de vaccinatiecampagne organiseren. De diensten kregen geregeld kritiek omdat de capaciteit niet snel genoeg kon worden uitgebreid.

13:32 Prikuitnodiging voor mensen uit 1969 en 1970

Vanaf vandaag kunnen mensen die zijn geboren in 1969 en 1970 een vaccinatieafspraak maken. Zij krijgen het Pfizer- of Modernavaccin, meldt het RIVM.

12:02 Eindscores basisschoolleerlingen iets lager dan voorgaande jaren

De gemiddelde score van kinderen uit groep acht die dit jaar de eindtoets hebben gemaakt is 535,0. Dat is iets lager dan het gemiddelde score van de afgelopen vijf jaar, toen scoorden leerlingen uit groep acht gemiddeld 535,4 punten. De scores voor eindtoets lopen van 501 tot 550.

Volgens het College voor Toetsen en Examens is het verschil verklaarbaar door de coronapandemie en de bijkomende leerachterstand die leerlingen opliepen. Daarom is ook de adviesnormering aangepast. Kinderen met een score van 539 krijgen dit jaar een havo/vwo-advies, waar dat voorheen een vmbo-tl/havo advies was. Kinderen met een score van 544 krijgen nu een vwo-advies in plaats van een havo/vwo-advies. In totaal deden 83.000 achtstegroepers de eindtoets.

10:21 Aangescherpt corona-advies in acht Britse regio's

De Britse regering heeft de corona-adviezen aangescherpt voor acht regio's, waar relatief veel besmettingen met de Indiase variant van het coronavirus zijn geconstateerd. Britten krijgen het advies om die gebieden alleen in of uit te reizen als dat noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor studie of werk. Ook wordt mensen aangeraden om anderen bij voorkeur in de buitenlucht te ontmoeten en om twee meter afstand te houden.

De adviezen voor de acht regio's zijn de afgelopen anderhalve week al op de overheidssite over het coronabeleid verschenen, maar de regering heeft er verder geen ruchtbaarheid aan gegeven. Volgens de BBC klagen ook meerdere lokale en regionale overheden dat ze niet zijn geïnformeerd over de nieuwe waarschuwingen in hun streek.

Yasmin Qureshi, Labour-parlementslid voor het district Bolton, zegt stomverbaasd te zijn over de nieuwe status van haar regio. "Ze doen zo'n belangrijke mededeling en hebben niet eens het fatsoen om het aan ons te vertellen." Behalve voor Bolton gelden de adviezen ook voor Kirklees, Bedford, Burnley, Leicester, Hounslow, North Tyneside en Blackburn with Darwen.

Een regeringsbron zegt tegen de BBC dat de lokale overheden wel degelijk zijn geïnformeerd over de nieuwe corona-adviezen.

08:00 Vijftigers grootste groep op IC's, 'duidelijk effect vaccinatie'

De gemiddelde leeftijd van coronapatiënten op de intensive cares blijft dalen. De grootste groep wordt nu gevormd door vijftigers (26,1 procent), terwijl in maart en april nog vooral zeventigers op de IC's lagen. Dat blijkt uit gegevens van de Nationale Intensive Care Evaluatie (Nice), die het AD heeft opgevraagd.

Volgens voorzitter Diederik Gommers van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care laten de cijfers zien dat het vaccineren effect heeft. "Je ziet al effect na de eerste prik. De patiënten die je in mei in het ziekenhuis en op de ic krijgt, zijn de mensen die niet gevaccineerd zijn." Hoogleraar medische informatiekunde Nicolette de Keizer van het Amsterdam UMC onderschrijft dat: "De cijfers spreken voor zich. De leeftijdsgroepen die gevaccineerd zijn, hebben een vele malen lagere kans om op de IC en in het ziekenhuis te komen dan groepen die nog niet gevaccineerd zijn."

07:20 GGD pleit voor landelijk crisisorganisatie

Om in de toekomst beter voorbereid te kunnen zijn op een nieuwe crisis zoals de coronacrisis moet er een nieuwe, landelijk aangestuurde crisisorganisatie komen. Daarvoor pleit de landelijke GGD in een brief aan informateur Mariëtte Hamer.

Om dat mogelijk te maken moet er 600 miljoen euro vrijgemaakt worden, zegt de directeur van de GGD, André Rouvoet. Volgens hem was de GGD 'niet toegerust en voorbereid op de pandemie'. Door alle bezuinigingen was het moeilijk om de zorg op te schalen. Zo waren er problemen met de testcapaciteit en het bron- en contactonderzoek.

07:00 Verdere versoepelingen

De voorzitters van de 25 veiligheidsregio's bespreken vandaag de mogelijkheid op verdere versoepelingen. Bij die vergadering zitten ook burgemeesters Aboutaleb van Rotterdam-Rijnmond en Kolff van Zuid-Holland Zuid. Naar verwachting maakt het kabinet volgende week dinsdag bekend de coronamaatregelen verder versoepeld gaan worden.