Liveblog corona: veiligheidsregio's bespreken mogelijkheid op verdere versoepelingen en de vijftigers grootste groep op IC's

In dit liveblog lees je alle ontwikkelingen rond het coronavirus van dinsdag 25 mei.

- De voorzitters van de 25 veiligheidsregio's bespreken vandaag de mogelijkheid op verdere versoepelingen

- GGD pleit voor landelijk crisisorganisatie

08:00 Vijftigers grootste groep op IC's, 'duidelijk effect vaccinatie'

De gemiddelde leeftijd van coronapatiënten op de intensive cares blijft dalen. De grootste groep wordt nu gevormd door vijftigers (26,1 procent), terwijl in maart en april nog vooral zeventigers op de IC's lagen. Dat blijkt uit gegevens van de Nationale Intensive Care Evaluatie (Nice), die het AD heeft opgevraagd.

Volgens voorzitter Diederik Gommers van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care laten de cijfers zien dat het vaccineren effect heeft. "Je ziet al effect na de eerste prik. De patiënten die je in mei in het ziekenhuis en op de ic krijgt, zijn de mensen die niet gevaccineerd zijn." Hoogleraar medische informatiekunde Nicolette de Keizer van het Amsterdam UMC onderschrijft dat: "De cijfers spreken voor zich. De leeftijdsgroepen die gevaccineerd zijn, hebben een vele malen lagere kans om op de IC en in het ziekenhuis te komen dan groepen die nog niet gevaccineerd zijn."

07:20 GGD pleit voor landelijk crisisorganisatie

Om in de toekomst beter voorbereid te kunnen zijn op een nieuwe crisis zoals de coronacrisis moet er een nieuwe, landelijk aangestuurde crisisorganisatie komen. Daarvoor pleit de landelijke GGD in een brief aan informateur Mariëtte Hamer.

Om dat mogelijk te maken moet er 600 miljoen euro vrijgemaakt worden, zegt de directeur van de GGD, André Rouvoet. Volgens hem was de GGD 'niet toegerust en voorbereid op de pandemie'. Door alle bezuinigingen was het moeilijk om de zorg op te schalen. Zo waren er problemen met de testcapaciteit en het bron- en contactonderzoek.

07:00 Verdere versoepelingen

De voorzitters van de 25 veiligheidsregio's bespreken vandaag de mogelijkheid op verdere versoepelingen. Bij die vergadering zitten ook burgemeesters Aboutaleb van Rotterdam-Rijnmond en Kolff van Zuid-Holland Zuid. Naar verwachting maakt het kabinet volgende week dinsdag bekend de coronamaatrelegen verder versoepeld gaan worden.