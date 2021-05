Man doodgestoken in Rotterdam-Charlois, vrouw gewond

In Rotterdam-Charlois is dinsdagochtend een man om het leven gekomen bij een steekpartij. Dat gebeurde in een woning op de Meester Arendstraat.

Het slachtoffer is gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Er was ook een traumahelikopter ter plaatse.

Bij het incident raakte een vrouw gewond aan haar arm.

Het is nog niet bekend wat de relatie is tussen de man en de vrouw. Ook over de oorzaak van het incident is nog niets bekend.

De vrouw is overgebracht naar het ziekenhuis.