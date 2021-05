Senesi mag van Feyenoord niet naar Olympische Spelen in Tokio

Feyenoord wil Marcos Senesi niet afstaan voor de Olympische Spelen. De Argentijnse verdediger is opgeroepen, maar zou dan de hele voorbereiding van Feyenoord moeten missen op het nieuwe seizoen. Ook de voorronde wedstrijden van Feyenoord in de nieuwe Conference League zou Senesi dan missen. Argentinië speelt op 22 juli op de Spelen in Tokio de eerste wedstrijd tegen Australië

Feyenoord heeft de Argentijnse voetbalbond laten weten niet te willen meewerken en Senesi niet af te staan aan de Olympische ploeg. Het is nog maar de vraag of Senesi na deze zomer nog wel voor Feyenoord speelt, omdat er belangstelling is in de verdediger en omdat Feyenoord deze zomers spelers hoopt te verkopen. Maar ook voor een eventuele nieuwe werkgever is het voordeliger als Senesi niet naar de Japan afreist.