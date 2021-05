Autobestuurder met 5,5 keer toegestane alcoholpromillage slaat over de kop in Oud-Alblas

Bij Oud-Albas is maandagavond een auto met drie jongeren uit Nieuw-Lekkerland over de kop geslagen. Bij het ongeluk is een 19 jarige bijrijdster gewond geraakt. Zij is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De 18 jarige bestuurster is na het ongeluk aangehouden en bleek op het politiebureau ruim 5,5 keer de toegestane hoeveelheid alcohol te hebben genuttigd. De derde inzittende kwam ongedeerd uit het ongeluk.

De auto is volgens de politie op de Zijdeweg in de riching van de N480 met een voorwiel in de berm beland. De bestuurster verloor daarna de controle over e auto en botste op een monument dat naast de weg staat. De auto is vervolgens over de kop geslagen. De 19 jarige bijrijdster hield aan het ongeluk verwondingen aan haar rug en nek over.

De beginnend bestuurster blies op het politiebureau een alcoholpromillage van 1,14. Een beginnend bestuurder mag maximaal 0,2 promille blazen. Het rijbewijs van de man is ingenomen. Daarnaast kreeg de bestuurder een Educatieve Maatregel Verkeer en een bekeuring waarvan de hoogte nog bepaald wordt.