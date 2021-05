200 miljoen mensen keken naar het songfestival: hoe profiteert Rotterdam daar nu van?

"Op vele vlakken doet het iets", zegt Marco van Hoek, van het Citymarketing Collectief, stellig. "Je hoopt dat de media-aandacht resultaat oplevert." Rotterdam heeft een week lang in het middelpunt van de belangstelling gestaan en zelfs internationale media schreven over de Maasstad. Dat moet z'n vruchten gaan afwerpen, verwacht van Hoek. Mensen hébben het er namelijk over: "Van het potentieel drugsgebruik van winnaars Måneskin tot aan het optreden van Afrojack op de Erasmusbrug."

Rotterdam is gezien, en dat is volgens Van Hoek een van de belangrijkste effecten van het songfestival. "Of ze naar de stad komen is nog even wat anders, maar Rotterdam staat op de mental map", legt de citymarketeer uit. "Mensen gaan Rotterdam overwegen voor een vakantie of een evenement; willen misschien gaan studeren in Rotterdam omdat ze mooie beelden hebben gezien tijdens het songfestival; komen hier werken als expat. Ook een Erasmus Universiteit kan er op die manier de vruchten van plukken."

Ik was trots om Rotterdammer te zijn wethouder Said Kasmi

'22 miljoen goed besteed'

Said Kasmi, wethouder Cultuur, vindt de 22 miljoen euro die Rotterdam in het songfestival heeft gestoken 'goed besteed'. "Op de lange termijn betaalt dat zich zeker terug", verwacht hij. De wethouder kijkt met een goed gevoel op de afgelopen week terug. "We hebben ontzettend hard gewerkt en er lang naar uitgekeken. We zijn erg blij: dit was goede pr voor Rotterdam en Nederland. Het clipje met Afrojack en Glennis Grace - daar kreeg ik echt kippenvel van. Onze stad werd zó mooi neergezet. Het besef dat er dan miljoenen mensen over de hele wereld meekijken... dat was een moment om nooit meer te vergeten. Ik was trots om Rotterdammer te zijn!"

Ook bij Ahoy zijn ze blij met de afgelopen week. "We zijn nog een beetje aan het bijkomen", vertelt directeur Jolanda Jansen. "Het was intens en we hebben genoten. Heel bijzonder dat het zo gelopen is. We hebben laten zien dat we met alle beperkingen iets neer kunnen zetten en zaken veilig kunnen organiseren." En nu is het een kwestie van doorpakken: "De positieve aandacht vasthouden en grote zakelijke evenementen naar Rotterdam halen."

Stad van grote mogelijkheden

De Maasstad wil binnen vijf jaar een 'heel spraakmakend evenement hier halen', weet Jansen. "Als een groot evenement voor de stad kiest, komt er vanzelf meer. Als je de exposure die we hebben gehad vast kan houden, verdien je het geld (de investering van 22 miljoen, red.) terug. Met een groot congres met veel gasten kan je bijvoorbeeld per dag wel zo'n 390 euro per persoon verdienen." Kasmi beaamt dat het daar uiteindelijk om te doen was. "Rotterdam op de kaart zetten en toeristen naar de stad trekken. Als 200 miljoen mensen kijken, is dat wel even iets anders dan geschreven tekst of via social media promoten."

Op de immense doeken staan de 39 deelnemende artiesten van het Eurovisie Songfestival van dit jaar | Foto: Suzanne Mulder

"Het doel op de lange termijn is om bijvoorbeeld congressen naar de stad te trekken en inkomsten te generen, of toeristen naar Rotterdam te krijgen voor een weekendje weg." Volgens Kasmi stromen de aanvragen voor Ahoy al binnen. "Mensen hebben gezien waar Rotterdam toe in staat is; ze hebben gezien dat Rotterdam een mooie stad is met grote mogelijkheden."

In the picture blijven

Citymarketeer Marco van Hoek benadrukt dat het belangrijk is om het 'levend te houden'. "Rotterdam moet bedenken hoe de stad in the picture blijft. Hoe ze wéér die 200 miljoen kijkers aan gaan tikken."

Maar niet alleen de big fish (de grote evenementen die Rotterdam elke vijf jaar wil organiseren) is belangrijk, ook de 'kleine' dingen doen ertoe. "Evenementen als het Zomercarnaval, de havendagen... die laten continue zien dat Rotterdam die metropool aan de Maas is. Dat er heel vaak grote evenementen in Ahoy zijn - ook als er géén songfestival is; dat de Kuip een aantrekkelijke plek is; dat de Maas door de stad stroomt; dat je 24/7 de Kubuswoningen kan fotograferen... Kortom: kom winkelen, kom verblijven, kom feesten."