Stewardessen helpen een handje in zorg- en revalidatiecentrum: 'Ze geven me het gevoel dat ik leef'

Quist trekt deze morgen op met meneer Kleijweg, die vanwege gezondheidsproblemen zijn linkerbeen moest laten amputeren. Samen met Quist probeert meneer Kleijweg met zijn prothese een stukje te lopen, maar dat gaat erg moeizaam. De sfeer blijft desondanks gezellig. "Kom maar aan mijn linkerkant lopen", zegt meneer Kleijweg. "Anders pleur ik om."

Kijk hieronder naar de reportage van de stewardessen bij zorginstelling Laurens Antonius Binnenweg. De tekst gaat verder onder de video:

Het gaat om een re-integratietraject dat stewardessen volgen bij Laurens. Zorginstelling Laurens en vliegmaatschappij KLM sloegen de handen in september 2020 ineen. KLM vloog vanwege de coronamaatregelen veel minder en kon weinig stewardessen laten werken, terwijl Laurens te kampen had met uitvallend zorgpersoneel door corona.

Heel blij met de extra hulp van de KLM ✈️stewards en stewardessen die bij Laurens de zorg ondersteunen ❤👏! KLM'ers die... Posted by Laurens on Friday, April 30, 2021

Nadat Hans Stravers, directeur Kortdurende Zorg van Laurens, een reportage had gezien over stewardessen die hielpen in een Amsterdamse zorginstelling, vond hij het een goed idee om werkloze stewardessen ook in Rotterdam in te zetten. Door deze samenwerking kunnen 22 stewardessen toch hun uren maken.

'Ze geven me het gevoel dat ik leef'

Stewardessen Merel en Suzan hebben door corona genoeg tijd over. Hun werkzaamheden verschillen bij Laurens nauwelijks ten opzichte van KLM. Ze serveren drankjes, babbelen heel wat af en helpen cliënten wanneer nodig naar hun stoel.

Suzan haalt veel voldoening uit dit werk. "Ik ga elke dag met een goed gevoel naar huis. Je kunt voor sommige mensen het verschil, zeker wanneer die op een gesloten afdeling zitten. Je kunt hen dan mee naar buiten nemen", vertelt Suzan.

Ook meneer Kleijweg is blij met de aanwezigheid van de stewardessen. "Ik vind het heerlijk. Het zijn lekkere wijven", vertelt hij ondeugend. "Ze geven me het gevoel dat ik leef. Deze dames helpen me de tijd door te komen. Je hebt maar hooguit een halfuur per dag therapie. Voor de rest moet je het hier maar uitzoeken. De stewardessen maken het voor mij hier een beetje leefbaar." Zo speelt meneer Kleijweg graag een kaartspel met de stewardessen. Hij heeft het bij Merel en Suzan naar zijn zin. "Ik heb er twee vriendinnen bij gekregen."

Suzan sluit niet uit dat ze in de zorg blijft werken. "Het bevalt me hier goed, maar ik mis het ook om te vliegen", zegt ze. "Ik hou alle opties open."