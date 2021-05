Paralympisch bankdrukster Melaica Tuinfort wil in Tokio zichzelf tonen aan de wereld: 'Hier heb ik vijf jaar hard voor gewerkt'

Het was zoals gezegd voor veel topsporters niet makkelijk om hun passie te blijven beoefenen tijdens de coronacrisis. Sportscholen gingen dicht, toernooien werden wereldwijd afgelast en pas na enige tijd konden atleten met een topsportstatus weer aan de bak. Maar deze luxe heeft Paralympisch bankdrukster Melaica Tuinfort bepaald niet. "Ik train al meer dan een jaar thuis, in de zomer kon ik tussendoor wel naar de sportschool, maar het meeste vindt hier thuis plaats."

Op medelijden zit de goedlachse Tuinfort echter niet te wachten. Ondanks dat er nu al maanden sportschoolapparatuur in haar woonkamer staat, en ze daarnaast ook veelal vanuit huis moet werken, weet ze dat het allemaal noodzakelijk is voor dat ene doel: een medaille pakken in Tokio. "En natuurlijk is het soms lastig om te motiveren omdat je normaal reistijd hebt voor de training en niet meer terug kan. Nu staat het in huis en moet je jezelf echt motiveren om te knallen. Maar als ik dan aan de Spelen denk, dan werkt dat wel als motivatie."

Rolmodel

Tuinfort hoopt zich binnenkort tijdens een toernooi in Dubai te kunnen plaatsen voor de Spelen. Iets wat hopelijk een formaliteit is als ze haar niveau haalt wat haar in 2016 een bronzen medaille opleverde in Rio. Daarmee worden dit haar derde Spelen, al zit er maar liefst zeventien jaar tussen haar eerste deelname en haar (hopelijk) derde deelname.

"Toen ik veertien was kwam ik in Athene (2004) uit namens Suriname en deed ik nog aan kogelstoten. Tot dat moment had ik geen besef wat de Paralympics nou precies was maar daar opende het mijn ogen. Ik vond het zo leuk en bedacht toen dat ik het vaker mee wilde maken: 'Hier moet ik vaker aan mee doen'. Mijn trainer gaf vervolgens aan dat ik in het bankdrukken, wat ik deed als training, veel meer potentie had en zodoende heb ik die switch gemaakt."

En wanneer Tuinfort eenmaal in Tokio is, hoopt ze zich ook te kunnen presenteren als rolmodel. "Ik wil laten zien dat je met een migratieachtergrond, maar ook met een beperking nog steeds goed kan zijn in sporten en makkelijk mee kan gaan met de samenleving", zegt de bankdrukster, die uitkijkt naar de zomer waar ze hopelijk mag schitteren in Japan. "Dan wil ik laten zien waar ik vijf jaar lang naar toe heb gewerkt en het afgelopen jaar vanuit huis."

