Rotterdammer Henri Bontenbal vervangt oververmoeide Pieter Omtzigt in Tweede Kamer

Pieter Omtzigt nam in februari al aan gas terug, omdat hij oververmoeid was. Hij was een van de politici die zich hard maakte voor gedupeerden van de zogeheten toeslagenaffaire. Zijn kritische opstelling als Kamerlid werd hem door partijgenoten en premier Rutte niet altijd in dank afgenomen. Op een uitgelekt document over de vormking van een nieuw kabinet stond bij de naam Omtzigt zelfs 'functie elders'.

In zijn statement benadrukt Omzigt dat het besluit om zich voorlopig te laten vervangen in overleg met partijgenoten Wopke Hoekstra en Marnix van Rij is genomen.

Tijdens de laatste verkiezingen stond Bontenbal op de zeventiende plaats van de CDA-lijst. De partij behaalde slechts vijftien zetels in de Tweede Kamer, waardoor Bontenbal geen zetel kreeg.