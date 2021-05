Agenten niet vervolgd voor het neerschieten van twee personen op de Meiland in Rotterdam

De politie viel op 21 november vorig jaar een woning aan de Meiland in Rotterdam-Vreewijk binnen. Ze waren afgekomen op een melding van een woningoverval. Toen de agenten arriveerden, waren drie overvallers nog in het huis aanwezig. Eén van de twee getroffen verdachten, werd tijdens de inval geraakt door een politiekogel. Volgens de politie werd er geschoten, omdat een dreigende situatie was ontstaan.

Het OM concludeert nu op basis van een onderzoek door de Rijksrecherche dat de agenten niet in overtreding waren.

In het huis was die avond een pokertoernooi bezig waar dertien personen aan deelnamen. Toen de agenten ter plaatse kwamen, zag een van hen door het raam een man met een vuurwapen met geluiddemper staan. Hij hield meerdere personen onder schot die op hun buik op de grond lagen.

Toen de gewapende man in de deuropening verscheen, gaf de politie hem het bevel om zijn wapen te laten vallen. Omdat dat niet gebeurde, loste één van de agenten twee schoten. De verdachte werd geraakt en de bewoner van het huis. Hij liep schotwonden op nadat hij gebukt met een wapen in de hand naar de achterdeur was gelopen en weigerde het wapen te laten vallen. Hij werd in zijn schouder geraakt.

De politie loste daarnaast nog een waarschuwingsschot om iedereen uit de woning te halen. Volgens het OM was het voor de agenten niet duidelijk wie dader of slachtoffer was.

"Iedereen die uit de woning kwam, was een potentieel gevaar", schrijft het OM. "Dat gevaar werd bevestigd doordat de mannen aan de voor- en achterkant van de woning allebei een vuurwapen droegen en geen gehoor gaven aan de oproep van de politie om zich over te geven. De agenten moesten de mannen stoppen."

De zaak tegen de agenten is geseponeerd.