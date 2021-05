Ahoy breekt met trots Songfestivaldecor af: 'We hebben ons goed op de kaart gezet'

Terwijl de kettingen van de lampen ratelen op de achtergrond kijkt Arnaud Hordijk, verantwoordelijke voor de productie vanuit Ahoy, tevreden toe. Het waren drukke en spannende dagen voor Hordijk, het dak van Ahoy werd bijvoorbeeld stevig getest. "Het dak is nog nooit zo zwaar belast geweest. Zeker niet te zwaar, want veiligheid staat hoog in het vaandel. Maar zeker wel een record voor Ahoy."

De zaal in Ahoy wordt steeds leger en leger dankzij tientallen mensen die met kisten en heftrucks heen en weer rijden. "Nog anderhalve dag", zegt Hordijk. "Morgen zijn we klaar. Dat is heel snel, zeker als je kijkt naar de drie en een halve week opbouw tijd die nodig was."

Maar volgens Hordijk is het harde en vele werken de moeite zeker waard geweest. Vooral met het oog op het binnenhalen van nieuwe evenementen in Ahoy. "Dat is de insteek geweest. Maar dit gaat zeker memorabel zijn. Ahoy heeft zich nu goed op de kaart gezet. Dat zal internationaal zijn vruchten wel af gaan werpen."

Aandenken

Als straks de zaal leeg is, herinnert niets meer aan de grootse shows van het Eurovisie Songfestival. Toch blijven enkele memorabilia in de evenementenhal achter, als aandenken. "We houden de winnende greenroom van de Italianen. Ook de minihuisjes uit de filmpjes blijven hier. Daar kunnen we elke keer iets mee doen, zoals het Songfestival dat ook deed. En we proberen of de kooi van het optreden van Davina Michelle een plekje kan krijgen", vertelt Hordijk vol trots.

Met gepaste trots kijkt Hordijk terug op het Songfestival. Want toch heeft de organisatie van het evenement in deze tijd een dubbel gevoel. Ahoy moest namelijk in de coronacrisis een hoop mensen ontslaan. "Dat er een hoop mensen weg moesten kwam heel hard aan. Want iedereen die hier werkt heeft een bepaalde liefde voor Ahoy. Dus dit organiseren gaf een heel dubbel gevoel."