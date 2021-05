RIVM: einde derde golf in zicht, 321 nieuwe besmettingen

Het RIVM meldt dinsdag 321 nieuwe coronabesmettingen in onze regio. Dat is een daling ten opzichte van maandag, en toen ging het al om het laagste aantal besmettingen sinds eind februari. Het zevendaagse gemiddelde daalt verder naar 502.

Vooral aan het zevendaagse gemiddelde is te zien dat er sprake is van een dalende lijn. De dagcijfers fluctueren nog af en toe; zo werden er vrijdag nog 626 nieuwe besmettingen gemeld. In het zevendaagse gemiddelde is al sinds 9 mei een afname te zien. Toen was het zevendaagse gemiddelde nog 943.

De besmettingscijfers lijken overigens aan het begin van de week lager te liggen dan op bijvoorbeeld vrijdag: mensen zouden zich in het weekend minder laten testen.

De aflopen 24 uur zijn wel twee nieuwe sterfgevallen gemeld in de regio, dat zijn er minder dan maandag. Toen sprak het RIVM over vijf sterfgevallen. De nieuw gemelde coronadoden komen beiden uit Rotterdam. Verder meldt het RIVM zeven nieuwe ziekenhuisopnames.

RIVM-epidemioloog Susan van de Hof spreekt van goed nieuws. Ze laat de NOS weten dat het volgens haar in alle regio's de goede kant op gaat, maar er zijn wel onderlinge verschillen. Zo zijn de cijfers in Brabant-Noord, Rotterdam Rijnmond en Twente hoger dan in de meeste noordelijke provincies. Verder is het aantal positieve tests op 100.000 inwoners in vergelijking met andere Europese landen nog altijd relatief hoog, ziet ze. "We staan in de top-5."

Regiocijfers

Het aantal nieuwe besmettingen per gemeente, gevolgd door het totaal aantal besmettingen sinds het begin van de coronacrisis:

Alblasserdam: 4 - 2609

Albrandswaard: 10 - 2928

Barendrecht: 18 - 5332

Brielle: 1 - 1619

Capelle aan den IJssel: 8 - 7712

Dordrecht: 17 - 14133

Goeree-Overflakkee: 3 - 4516

Gorinchem: 10 - 4052

Hardinxveld-Giessendam: 3 - 2705

Hellevoetsluis: 3 - 3434

Hendrik-Ido-Ambacht: 4 - 3585

Hoeksche Waard: 25 - 8379

Krimpen aan den IJssel: 1 - 3641

Lansingerland: 7 - 6399

Maassluis: 6 - 3459

Molenlanden: 12 - 5591

Nissewaard: 5 - 8707

Papendrecht: 3 - 3514

Ridderkerk: 7 - 5693

Rotterdam: 157 - 76406

Schiedam: 5 - 9210

Sliedrecht: 6 - 3307

Vlaardingen: 2 - 8490

Westvoorne: 0 - 1143

Zwijndrecht: 4 - 5276

Welke cijfers gebruikt Rijnmond?

Wij gebruiken de cijfers die het RIVM elke dag om 15:15 uur publiceert op deze pagina. Die cijfers komen van de GGD Rotterdam-Rijnmond en de GGD Zuid-Holland Zuid, maar kunnen per dag afwijken van het coronadashboard.

Dat kan verschillende redenen hebben, bijvoorbeeld het tijdstip waarop de cijfers worden ingevoerd en het feit dat onze regio uit twee GGD'en bestaat. Beide GGD'en hebben een andere werkwijze rond de dagelijkse cijfers. Door elke dag dezelfde bron te gebruiken, hebben we het beste zicht op ontwikkelingen over meerdere dagen en weken.