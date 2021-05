Dit kan Feyenoord verdienen in de Conference League

Feyenoord plaatste zich zondag via de play-offs voor de nieuwe Conference League. De ploeg van trainer Dick Advocaat won met 2-0 van FC Utrecht en kwalificeerde zich alsnog voor Europees voetbal. De Rotterdammers moeten eerst drie voorrondes overleven totdat Feyenoord in de groepsfase van de Conference League terecht gaat komen. Als dat is gelukt, dan gaat de kassa pas rinkelen in Rotterdam-Zuid.

Feyenoord is zo goed als zeker wel in alle voorronden geplaatst en krijgt zodoende op papier een makkelijkere tegenstander. Op woensdag 16 juni is de loting voor de tweede voorronde waar Feyenoord in uitkomt. De ploeg van de nieuwe trainer Arne Slot moet op 22 juli voor het eerst aantreden. Mocht Feyenoord de groepsfase bereiken van de Conference League dan krijgt het 2,94 miljoen euro aan startgeld. Bij elke winstpartij wordt er nog eens een half miljoen euro bijgeschreven. Een gelijkspel levert 166.000 euro op.

Bedragen ongeveer gelijkwaardig

Mochten de Rotterdammers dan groepswinnaar worden komt er een bonus van 650.000 euro en de tweede plek in de groep is goed voor 325.000 euro. Uiteraard zijn dit bedragen zonder de recettes. Verder mogen de 32 clubs, die deelnemen aan de groepsfase, uit de marketpool op basis van de UEFA coëfficiëntenlijst 23,5 miljoen euro verdelen. De winnaar van de Conference League kan een bedrag van 8,9 miljoen euro bijschrijven.

De laatste jaren kwam Feyenoord vaak uit in de Europa League en de bedragen verschillen niet heel veel met het nieuwe Europese toernooi. Daar is de Nederlandse vertegenwoordiger AZ verzekerd van 3,63 miljoen euro aan startgeld. Een overwinning in de Europa League levert niet 500.000, maar 630.000 euro op. Pas in de Champions League wordt het echte geld verdiend. Ajax krijgt al 15,64 miljoen euro aan startgeld en verdient met elke overwinning in de groepsfase van de Champions League 2,92 miljoen euro.