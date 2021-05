Fieldlab Evenementen maakt niet bekend of bezoekers besmet zijn geraakt tijdens Eurovisie Songfestival

Het zal niet bekend worden gemaakt of bezoekers van het Eurovisie Songfestival in Ahoy besmet zijn geraakt met het coronavirus. Volgens Fieldlab Evenementen maakt dat namelijk geen deel uit van het onderzoek.

Fieldlab is namens de overheid belast met het organiseren van evenementen tijdens corona. Daarbij wordt gekeken op welke wijze evenementen veilig kunnen plaatsvinden. Het Eurovisie Songfestival maakt volgens Tim Boersma van Fieldlab deel uit van de tweede fase van het onderzoek.

Berichtgeving

In de eerste fase van het onderzoek werd er tijdens kleinere evenementen al gekeken naar onder andere contactmomenten en bezoekersstromen. Deze zaken worden nu verder onderzocht tijdens grotere evenementen. Het aantal besmettingen dat voortkomt uit zo'n groot Fieldlab-evenement maakt geen deel uit van de tweede fase van het onderzoek, legt Boersma uit.

Bezoekers van het Eurovisie Songfestival zijn overigens wel gevraagd zich binnen vijf dagen na het evenement te laten testen. Bij andere evenementen deed ongeveer 80 procent dat. Maar cijfers krijgen we dus niet te horen. Na de eerste Fieldlab-evenementen was dat wel zo, maar volgens Boersma had dat ook tot gevolg dat alle berichtgeving alleen nog maar daarover ging en niet over de rest van het onderzoek.