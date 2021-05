Reconstructie: hoe de overwinning van Feyenoord tegen FC Utrecht uitmondde in rellen tussen politie en supporters

Feyenoordsupporters die vuurwerk afsteken en de politie die spuit met een waterkanon: de sfeer was grimmig na afloop van de 2-0 gewonnen play-offs finale. De opgewekte stemming van een deel van de supporters die de Kuip verlaat, verandert al snel in angst en onbegrip.

Hoe ontstaan de rellen rondom de Kuip afgelopen zondag? Waarom zet de politie het waterkanon in? En welke rol spelen de tientallen supporters die een hek proberen te forceren om het stadion binnen te komen? Dit is wat ooggetuigen, de politie Rotterdam en de supportersvereniging van Feyenoord, FSV De Feijenoorder, vertellen.

Vuurwerk afsteken

De onrust ontstaat als de wedstrijd bijna is afgelopen. Een groepje supporters die niet in het stadion waren, steekt vuurwerk af op het Voorplein aan de Olympiaweg. De situatie lijkt uit de hand te lopen. De Mobiele Eenheid (ME) heeft de rellende supporters in het oog en grijpt in, zegt ooggetuige Marco*. “De groep wordt begeleid naar de Coen Moulijnweg, de trap op links omhoog. Maar juist daar gaat het mis.”

Het verhaal van de politie Rotterdam klinkt anders. Ja, er waren supporters vuurwerk aan het afsteken op het Voorplein, maar met hen hadden wij goed contact, zegt de politiewoordvoerder. Het gaat daarentegen om de tientallen supporters die een hek forceren om de Kuip binnen te gaan. “De blessuretijd gaat in en opeens bestormen ze dat hek. Dat heb je binnen vijf seconden open en mag écht niet gebeuren. Dan ontstaat er een groot probleem.”

Want, supporters die het stadion binnenkomen, terwijl de spelers op het veld staan en 6500 supporters binnenzitten, moet altijd worden voorkomen, zegt de politiewoordvoerder.

Relschoppers verplaatsen

De politie zorgt ervoor dat de relschoppers daar weggaan en hopen dat ze tot bedaren komen, vertelt de politiewoordvoerder. Alleen dat gebeurde niet. Ze verplaatsen zich daarentegen van de Coen Moulijnweg naar het Van Zandvlietplein. “Dat is een keuze van de relschoppers geweest, niet van de politie.”

Op het Van Zandvlietplein begint het rellen opnieuw. “Ze gooien vuurwerk naar motoragenten, twee politiepaarden raken gewond, mensen uit het stadion lopen gevaar. We moesten reageren op een gevaarlijke situatie en wilden erger voorkomen”, zegt de politiewoordvoerder.

Dé reden om het waterkanon in te zetten, volgens de politie.

Supporters met elkaar in botsing

Ondertussen vertrekt, na het klinken van het laatste fluitsignaal, een zwerm aan Feyenoordsupporters naar de uitgang. Zij weten dan nog van niks. Ze gaan de poorten door, op weg naar huis, als ze worden overvallen door ruziënde ME’ers en rellende supporters. “Het is daar dat rellende supporters kruisen met publiek dat uit het stadion komt”, zegt een andere ooggetuige. Een deel van de supporters gooit met kliko’s, vuurwerk, stenen en hekken. Een ander deel maakt zich door het gras uit de voeten.

De manier waarop de supporters reageren, is volgens ooggetuige Marco een reactie op de politie-aanpak. De politie ontkent dit. “Er was sprake van een dusdanige gevaarlijke situatie, dat het waterkanon werd ingezet.”

Op beelden van de gebeurtenis is te zien dat supporters worden beschoten met een waterkanon en politiebusjes inrijden op de groep. Het ging op meerdere plekken rondom het stadion mis. Zo zouden verschillende supporters niet genoeg tijd hebben gehad om weg te komen en werden wachtende supporters voor de Feyenoord Fanshop zonder reden natgespoten. Ook kregen jonge kinderen het waterkanon op zich gericht.

FSV De Feijenoorder vindt het lastig om iets te zeggen over het optreden van de politie. "We weten niet wat de precieze aanleiding is geweest voor de politie om over te gaan tot het inzetten van het waterkanon", zeg bestuurslid Eduard Cachet.

'Onschuldige mensen geraakt'

Om een beter beeld te krijgen, doen ze een oproep aan de supporters. “We komen graag met supporters in contact die meer kunnen vertellen over het optreden van de politie en/of zelf gevolgen hebben ervaren”, lees je op hun website.

Over de inzet van het waterkanon zegt Marco dat onschuldige mensen zijn getroffen. “Onschuldige mensen worden geraakt door het waterkanon. Bij de Feyenoord Fanshop wordt letterlijk op mensen gespoten die er niks mee te maken hebben", zegt Marco.

"Als mensen geraakt zijn door water, vinden wij dat ontzettend vervelend. Maar voordat we het waterkanon inzetten, hebben we heel vaak gewaarschuwd. Dat hielp niet”, zegt de politiewoordvoerder.

Naar aanleiding van deze gebeurtenissen heeft de politieke partij Leefbaar Rotterdam een debat aangevraagd voor de raadsvergadering aankomende donderdag. Zij zeggen overspoeld te zijn door berichten van geschrokken supporters en willen graag antwoorden op hoe en waarom dit is gebeurd.

* Marco wil om persoonlijke redenen niet met zijn echte naam in het artikel. Zijn naam is bekend bij de redactie.