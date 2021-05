Buurtbewoners verklaren over fatale steekpartij Rotterdam-Charlois: 'We zagen drie jongeren hard wegrennen'

Drie jongens zijn weggerend vlak na de fatale steekpartij in Rotterdam-Charlois dinsdagochtend. Dat hebben ooggetuigen volgens de politie verklaard. De steekpartij vond plaats in een huis in de Meester Arendstraat. De zeventienjarige bewoner kwam om het leven.

Het slachtoffer is nog gereanimeerd, maar de hulp mocht niet meer baten. Er kwam ook een traumahelikopter ter plaatse.

De moeder van het slachtoffer, een 44-jarige vrouw, was in de woning tijdens de steekpartij. Ze raakte gewond aan haar arm en is naar het ziekenhuis vervoerd. De politie laat dinsdag aan het einde van de dag weten dat ze gehoord is, maar wil over de inhoud van de gesprekken niets zeggen.

De politie gaat er voorlopig van uit dat iemand van buiten is binnengekomen. Een groot onderzoeksteam van twintig rechercheurs werkt momenteel aan de zaak. Op dit moment gaat de politie niet uit van een familiedrama.