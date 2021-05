Bizarre woningmarkt maakt creatief: Mary woont op een recreatiepark en dat bevalt prima

De bungalow van Mary ligt op een idyllische plek direct aan een zijtak van de rivier de Giessen. Er is een ligplek voor een sloepje en in de tuin staat zelfs een palmboom. Een rondleiding is snel klaar, want groot is het niet. "Qua huisje is het niet zoveel ruimte, maar ik zeg altijd: 'Hoe groter je huis, hoe meer zooi je binnenhaalt. Dus ik vind het niet zo erg: je leeft op de ruimte die je hebt."

Ze opent de knalblauwe voordeur en staat vervolgens al glimlachend in de woonkamer - die met strandmotief is behangen. "We hebben hier een enorme vrijheid. Deze plek is zo mooi en we hebben écht geluk gehad. Deze winter konden we gelijk schaatsen op de Giessen, echt prachtig." De Alblasserwaardse is druk bezig om met haar partner alles tip top in orde te maken. Het liefst had haar vriend de oude recreatiewoning gesloopt, maar Mary zag meer in opknappen. Er is een badkamer aangebouwd en aan het zwembad wordt gewerkt. "Het is hier heerlijk licht", gebaart ze naar de woonkamer. "Lekkere schuifpui erin en een groot raam. Als ik het park oprij en de slagboom door ben, heb ik het gevoel dat ik op vakantie ben!"

De bungalow van Mary in strandstijl | Foto: Rijnmond

Spontaan verliefd

Betaalbare huizen en zeker die aan vaarwater zijn niet te vinden. Daarom is wonen op een vakantiepark voor veel regiogenoten een uitkomst. Op de vakantieparken liggen de prijzen lager, een huis zoals dat van Mary kost zo'n 200 duizend euro. Toen Mary deze recreatiebungalow te koop zag staan, was ze spontaan verliefd, maar uiteindelijk duurde het nog vijf maanden voordat ze de sleutel ontving.

Het was een enorme opgave om de financiering rond te krijgen. Ondanks dat Mary zelf een woning te verkopen had en haar partner zijn huis nog aanhoudt. "De bank ziet het als een tweede woning en stelt dus andere eisen." Maar daar liet Mary het niet bij zitten. "Het is zo'n prachtig plekje, dat wilde ik echt niet aan mijn neus voorbij laten gaan. We hebben volgehouden!" En dat loonde, want na een enorme papierhandel lukte het uiteindelijk toch. De rente is alleen veel hoger dan bij een normale woning. Ook moet je meer eigen geld meebrengen.

Recreatiewoningen stonden in het verleden vaak lang te koop. Maar dat is de afgelopen jaren veranderd en het aantal verkopen neemt toe, ondanks de lastige financiering. Met de huidige woningnood is de verwachting dat dit aantal alleen maar toeneemt. Makelaar Bas van de Graaf van Hoogveste in Sliedrecht ziet ook een groeiende vraag naar vakantiewoningen. "Er is een stijgende vraag en dat heeft verschillende oorzaken: zo zoeken investeerders naar rendement, zeker omdat ze voor hun spaargeld op de bank moeten betalen. Er zijn ook steeds meer mensen die na bijvoorbeeld een scheiding in de huidige woningmarkt geen huis kunnen krijgen. Zij zoeken een plek waar ze nog wel terecht kunnen."

Permanent wonen verboden

In de meeste parken is het permanent wonen in een recreatiewoning nog verboden. In Giessenburg wordt het wonen in een recreatiepark door de gemeente gedoogd en staan de parken het ook toe. Maar dat is lang niet overal zo. In Nederland wonen zo'n 55 duizend mensen illegaal permanent in een vakantiehuisje, vaak omdat er geen betaalbare woningen te vinden zijn. Sommige gemeenten handhaven streng met boetes die oplopen tot wel 25 duizend euro, waarbij het bedrag wordt ingevorderd met een dwangbevel. Bewoners krijgen daarbij om de haverklap bezoek van controleurs. Minister Ollongren riep onlangs gemeenten op de menselijke maat te hanteren bij het handhaven van permanente bewoning op vakantieparken. Ze wil niet dat mensen in deze coronatijd op straat komen te staan.

De Bilderhof vanuit de lucht | Foto: Alblasserwaard Makelaars

In Giessenburg is de gemeente van plan om van de parken Bilderhof en De Giessenburg legale buurtschappen te maken. Dit door een wijziging van het bestemmingsplan. De bewoning wordt nu gedoogd, maar aan de huidige situatie ging een lange juridische strijd vooraf. In 2012 was de toenmalige gemeente nog voornemens gezinnen uit te zetten, maar de rechter nam de bewoners in bescherming. Uiteindelijk heeft de gemeente de bewoning op de parken gedoogd.

Nu wil de gemeente de bewoning legaliseren en hebben ze daarvoor een 'voorontwerpbestemmingsplan' geschreven en naar de provincie gestuurd. De provincie heeft daar nog aanmerkingen op en maakt nu een maatwerkoplossing voor de parken. In 2022 wordt over deze oplossing gestemd in de Provinciale Staten. Het blijkt een proces te zijn van lange adem.

Alternatief

Gemeenten kunnen vakantiehuizen op dit moment legaliseren met een bestemmingsplanwijziging. Maar dat duurt dus vaak lang, zeker als er beroep wordt aangetekend. Daarbij moeten de huizen voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen om aangewezen te worden als normale woning.

Minister Ollongren is nu bezig met een alternatief. Door een wetswijziging kunnen gemeenten straks zelf een objectgebonden vergunning afgeven voor recreatiewoningen van voor 2019. De vergunning is dan overdraagbaar en dat maakt het verkopen van zo'n woning veel eenvoudiger.

Als de politiek het wonen op een park legaliseert, kunnen de bewoners zich ook echt officieel inschrijven in de gemeente waar het vakantiehuis staat. Veel mensen hebben nu nog een inschrijfadres elders. Mary is in ieder geval een voorstander van het legaliseren van de parken. "Ik hoop dat het wonen op recreatieparken gewoon wordt gelegaliseerd. Dat het wonen op zo'n park prima kan, zie je hier in Giessenburg."

