Honderden ondernemers wachten nog op containers van de Ever Given met bestemming Rotterdam

Een archieffoto van het containerschip Ever Given | Foto: Kees Torn

Honderden ondernemers wachten in Nederland nog op lading die vastzit op de Ever Given. Het containerschip, dat eind maart lange files veroorzaakte op het Suezkanaal, is nog steeds niet vrijgegeven door de Egyptische autoriteiten. Het schip ligt aan de ketting vanwege een verzekeringskwestie. Aan boord staan nog altijd ruim 18.000 containers met als eerste bestemming Rotterdam.

De Ever Given blokkeerde eind maart het Suezkanaal. Het duurde enkel dagen voor de mamoettanker kon worden vlotgetrokken door Boskalis uit Papendrecht. Toen het eindelijk kon doorvaren werd het in de Grea Bitter Lake, een meer bij het Suezkanaal, aan de ketting gelegd door de Egyptische autoriteiten. Die eisen een schadevergoeding van 600 miljoen euro. Maar de verzekeraar van de rederij zou niet meer willen betalen dan 100 miljoen.

Roderick de la Houssaye, voorzitter van de koepel van brancheorganisatie Fenex, schat dat de helft van de containers die onderweg waren naar Rotterdam voor de Nederlandse markt is bestemd. "Ik denk dat er zeker honderden Nederlandse ondernemers door getroffen zijn", vertelt De la Houssaye aan de NOS. Een deel van de lading op het schip is op korte termijn bederfelijk, zegt hij. "Het is een drama voor iedereen op dit moment."

Een rondgang langs getroffen ondernemers leert dat in de containers verschillende producten zitten, waaronder tuinmeubels, schoolagenda's, grondstoffen voor medicijnen, zonnepanelen en motoren.

De la Houssaye is zelf directeur van het Rotterdamse bedrijf NedCargo en heeft achttien containers op het schip zitten. Zijn klanten zitten met de handen in het haar, zegt hij. Een deel van de lading is inmiddels onverkoopbaar. Hij noemt een partij noedels waarvan de houdbaarheidsdatum in zicht komt. En een lading petjes voor de Formule 1-race in Portugal. "Die is al voorbij. Het kost gewoon geld. Er zijn ook klanten die zeggen, 'ik hoef die hele lading niet meer'."

Hij kan niks anders doen dan alternatieven zoeken om nieuwe bestellingen via de lucht zo snel mogelijk in Nederland te krijgen, zodat de winkels niet leeg komen te staan. Hij heeft contact met de rederij en blijft zijn klanten informeren over de onderhandelingen rond de Ever Given, maar er zit de laatste tijd geen schot in.

"De Egyptenaren begonnen met een claim van 900 miljoen, waarvan 300 miljoen vanwege reputatieschade. Dat bedrag hebben ze er inmiddels afgehaald." Er zijn rechtszaken geweest, maar het ziet er op dit moment niet goed uit, zegt hij. "We moeten maar hopen dat het snel goedkomt."