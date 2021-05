Ontvoerde hond Iggy keert na een tocht met trein tussen Rotterdam en Leiden op miraculeuze wijze terug bij baasje Anneke

Het ging eigenlijk altijd goed. In haar achterdeur, die uitkomt op een rustig gedeelte van de Rotterdamse Schiedamsesingel, zit een kattenluikje. Dankzij het luikje kan de kleine Iggy op een klein stukje groen drentelen en een plasje doen. Om de tuin zit een hek zodat de vijf maanden oude kruising tussen een teckel en een Jack Russel niet buiten het hek kan. Alles veilig, zou je zeggen.

"Normaal gesproken rent Iggy meteen op me af als ik thuiskom", vertelt Anneke (35). "Iggy is altijd zo blij en enthousiast. Toen ik haar niet zag, wist ik meteen dat het niet klopte. Ik zag ook dat hek dat kapot was gemaakt, het was duidelijk dat ze meegenomen was."

Het kattenluikje voor Iggy | Foto: Rijnmond

Anneke gaat meteen samen met een vriend op zoek naar Iggy. Tevergeefs. Wanhopig stuurt ze een berichtje in de appgroep waarin de buren en omwonenden elkaar informeren over hun huisdieren. "Iemand schreef meteen dat er een insluiper in de buurt was geweest. De beveiligingscamera's hadden de man vastgelegd: hij had een opvallend trainingspak aan met feloranje kleuren. Maar ik wist natuurlijk niet of hij iets met de verdwijning van Iggy te maken had."

Anneke besluit om een uitgebreid bericht met foto's van Iggy op Facebook te plaatsen. "Ik kon me niet voorstellen dat ik dit ooit moest schrijven: 'Iggy is kwijt en het is een jack russel/teckel-combi, en ze is heel lief en luistert belachelijk goed naar d'r naam en ze heeft gekke driehoeksoren."

Het Facebookbericht dat Anne net op tijd onder ogen kreeg | Foto: Rijnmond

Toevalligheden

Haar bericht wordt in korte tijd tientallen keren gedeeld, maar Anneke had eigenlijk weinig hoop dat er iets uit zou komen. Vijf minuten na het publiceren krijgt ze een reactie van Anne (32). Vanaf dan schiet het verhaal in een hogere versnelling.

Anneke kent Anne van haar voetbalteam bij R.S.V. Antibarbari in Rotterdam, maar ze hebben op het liken van elkaars Facebookberichten na nog maar weinig contact. Anne neemt woensdagochtend de trein van Rotterdam Centraal naar Leiden. "Ik was die ochtend iets later van huis vertrokken en dacht eigenlijk dat ik mijn trein had gemist, maar die had vertraging waardoor ik hem toch heb gehaald", vertelt Anne. "Het was spitsuur en ik kon niet zitten. Daarom ging ik in het gangpad staan. En op dat moment liep een man langs met een hondje onder zijn arm. De hond was gewikkeld in een soort Arafatsjaal. Ik dacht meteen: 'Hé, die lijkt precies op het hondje van Anneke'. Ik zie zijn foto's namelijk vaak voorbijkomen op Facebook. Het is een erg leuke hond."

Ongeloof

Anne opent even later Facebook en ziet het bericht van Anneke dat Iggy vermist wordt. Ze gelooft niet wat ze leest. Vooral omdat ze net een hondje onder de arm van een passagier zag voorbijkomen dat precies op Iggy leek. "Maar zou het? En ik kom hem toevallig tegen in de trein?"

Anne stuurt Anneke een appje. Die antwoordt gelijk, met een vraag: "Heeft de man een trainingspak met een oranje band?” Anne hoeft niet lang na te denken. Het oranje trainingspak was haar meteen opgevallen toen de man haar voorbijliep. Ze neemt meteen actie en loopt naar de conducteur. "Die liep verbluft met mij mee om de man te zoeken. Toen we hem in een paar coupés verderop zagen zitten, vroeg de conducteur hem eerst om zijn kaartje. De man bleek geen Nederlands te spreken. Toevallig was er een andere collega in de trein die wel Arabisch sprak."

'Hond had honger, ik heb haar sardientjes gegeven'

Anne's verbazing heeft inmiddels plaatsgemaakt voor boosheid. "Ik liet de man het screenshot zien dat Anneke’s buren van hem hadden gemaakt. 'Kijk, dit ben jij, wat ben je aan het doen?', vroeg ik hem. De man zei meteen: 'Nee, ik heb haar gevonden, ze was alleen. Ze had honger, ik heb haar sardientjes gegeven'. Ik rook wel gelijk een sterke alcohollucht. Dat vond ik eigenlijk ook triest."

Arafatsjaal mee

Inmiddels komt de trein aan op station Leiden Centraal waar Anne moet uitstappen. "De man zei gelijk dat ik hem maar moest nemen en dat de hond het koud had, hij gaf daarom zelfs zijn sjaal mee. Toen had ik opeens Anneke's verdwenen hond in mijn arm."

"Ik kon niet geloven dat ik Iggy terug had", vertelt Anneke. “Ik dacht dat ik droomde. Anne was euforisch. Eigenlijk kon ik ook niet echt iets zeggen, ik was doodop. Ik had de hele nacht niet geslapen. Ik dacht alleen maar dat ik haar voor altijd kwijt was. Ik weet zeker dat ik nog nooit zo'n opluchting heb gevoeld."

Anne kan de hele geschiedenis nog altijd amper bevatten. “Als de trein geen vertraging had gehad en Anneke dat bericht niet op Facebook had geplaatst, had ik die man nooit gezien en Iggy dus nooit herkend."

Ontroerd

Anneke is verdrietig als ze terugdenkt aan het gedenkwaardige etmaal, maar ook ontroerd door het verhaal van de man die Iggy heeft meegenomen. "Veel mensen vragen me of ik boos op hem ben, maar dat ben ik niet. Ik denk dat Iggy hem een soort troost gaf. Hij had geen geld voor een kaartje, maar wel voor een blik sardientjes voor Iggy."

Met Iggy gaat het goed. Ze lijkt het bijzondere avontuur zonder trauma's te hebben doorstaan. "Ze stinkt alleen nog een beetje naar sardientje, maar die geur gaat er wel weer uit.”