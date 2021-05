Weer van vandaag: zon, wolken en buien

Vandaag wisselen zon, wolken en een paar buien elkaar af. Het is slechts 12 of 13 graden en er staat een matige tot vrij krachtige westenwind. In de loop van de middag neemt vanuit het noordwesten de bewolking toe.

Vanavond gaat er vanuit het noordwesten wat lichte regen vallen. Vannacht heeft die regen de regio alweer verlaten en klaart het vanuit het westen af en toe op. Het is 9 graden en er staat een zwakke tot matige westenwind.

Morgenochtend is er veel bewolking. Morgenmiddag gaat de zon vanuit het noorden steeds vaker schijnen. Het is overwegend droog en de temperatuur ligt rond de 14 graden. De matige westenwind draait in de loop van de dag naar het noorden.

Vooruitzichten

Komend weekend is het eindelijk droog en zonnig lenteweer. Ook de temperaturen lopen langzaam wat op. Op zaterdag is het 19 graden en op zondag en maandag is het 21 of 22 graden. Daarbij schijnt de zon geregeld en staat er maar weinig wind.

Gemiddelde temperatuur

Tussen 21 en 31 mei bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 19,0 graden en de minimumtemperatuur 9,3 graden. Er valt gemiddeld 21,2 mm neerslag.