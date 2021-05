Rotterdam en Schiedam willen honderden miljoenen voor snelle aanpak achterstandswijken

Het gaat om één miljoen Nederlanders die wonen in 16 kwetsbare gebieden in de steden. Ze kampen met hardnekkige problemen als armoede, schulden, werkloosheid en criminaliteit. Ook hebben veel bewoners last van een slechte gezondheid en zijn er sprake van onderwijsachterstanden. De coronacrisis raakt deze groep extra hard. Mensen in achterstandswijken hebben geen buffer om de crisis op te vangen.

Kloof samenleving groter

Deze groep heeft perspectief nodig. Want anders wordt, door armoede, schulden en werkloosheid, de kloof met de rest van de samenleving steeds groter én raken ze steeds verderop bij de rest van het land.

Om dit perspectief te kunnen bieden, vragen de vijftien burgemeesters, onder wie Lamers en Aboutaleb, om meer geld. De aanpak moet zo'n 500 miljoen euro kosten. Het geld is nodig voor investeringen in onderwijs, het versterken van de arbeidspositie van inwoners en de kwaliteit van wonen. Ook vragen de burgemeesters om meer ruimte voor maatwerk en onorthodoxe oplossingen in de wetgeving.

Voorbeeld voor aanpak

Het voorbeeld is het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) uit 2012. Daarin staan afspraken als extra basisonderwijs, een baangarantie voor jongeren die hun mbo-diploma halen, intensieve begeleiding van werkzoekenden en de bouw van betaalbare woningen voor de middenklasse.

Voor heel het land moet er zo snel mogelijk een 'nationaal herstel- en perspectiefprogramma' komen, staat in het manifest. Dat moet onorthodoxe oplossingen en langjarige extra investeringen mogelijk maken.