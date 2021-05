Grote zorgen schooldirecteur Wolfert van Borselen over verplichte opening middelbare scholen: 'Je kan ons niet dwingen'

De middelbare scholen mogen vanaf 31 mei weer helemaal open, op 7 juni moeten ze. Dat zei minister Slob van Onderwijs afgelopen zaterdag na overleg in het Catshuis. Maar met dat nieuws zijn niet alle scholen blij. Rob Fens, directeur van Wolfert van Borselen is tegen. Dat is de grootste scholengemeenschap in Rotterdam met 3500 leerlingen. 'Ik hoop dat de minister nog tot inkeer komt en scholen lokaal kunnen kijken wat er kan.'

De voorwaarde dat alle leerlingen twee keer in de week getest moeten worden, is het lastigste punt. Zo bestaat er veel onduidelijkheid over of dit wel uitvoerbaar is. Ten eerste, zegt Fens, neemt het kabinet aan dat de testbereidheid onder leerlingen heel groot is. "Maar wij weten helemaal niet of zij wel willen meewerken."

Ten tweede, gaat het kabinet ervan uit dat de scholen over genoeg mankracht beschikken om alle kinderen te testen. Maar zegt Fens, dat betekent dat wij tussen nu en de zomer 54.000 testen moeten afnemen. "Ik heb daar geen extra personeel voor. Wij hebben docenten voor een klas en een conciërge bij de deur. Het is heel onduidelijk hoe wij dat moeten aanpakken."

Docenten willen niet

Naast het problematische twee keer testen per week, is er een ander probleem. Zo krijgt de scholengemeenschap - en zij zijn volgens Fens niet de enige - sterke signalen dat niet heel veel docenten bereid zijn om les te geven. "En om acht uur per dag met 30 leerlingen in een slecht geventileerd lokaal te gaan zitten. Er is geen enkel beroep waar mensen verspreid over de dag met zoveel mensen in een kleine ruimte moeten werken. Ik begrijp die aarzelingen bij docenten heel goed."

Maar wat als de leerkrachten gevaccineerd zijn? "Wij hebben daarin misschien een beetje pech, omdat we veel jonge docenten hebben. 60 tot 70 procent is jonger dan 40 jaar. Die komen echt nog niet aan de beurt op korte termijn." Als ze al aan de beurt zijn, zegt hij, moet je na de eerste vaccinatie nog een week of twee wachten voordat het werkt. Daar is volgens Fens het merendeel van de docenten niet mee geholpen.

Ouders aarzelen

En ook dan zijn we er volgens Fens nog niet. Hij hoort van ouders dat ze grote aarzelingen hebben om hun kinderen onder deze omstandigheden naar school te sturen. "Omdat heel veel ouders in de leeftijdscategorie vallen dat ze in de komende week nog niet gevaccineerd worden. Die zien dan hun kinderen met honderden in een aula zitten en zijn bang om zelf besmet te raken."

Het zijn zorgwekkende geluiden met in gedachten dat scholen verplicht open moeten gaan op 7 juni. Fens zegt dat hij nog niet weet hoe hij dit wil én gaat doen. Voor nu proberen ze erachter te komen hoeveel leerlingen bereid zijn om een zelftest te doen. "Om een gevoel te krijgen over hoeveel leerlingen we het hebben. Is het de helft of maar 30 procent? Of moeten we ze overtuigen zoals minister Slob zei?"

Hetzelfde wil Fens doen bij docenten. In hun geval: nagaan of ze bereid zijn naar school te komen. "Want als we dadelijk de deuren van de scholen opendoen, met hooguit 30 tot 40 procent van onze leraren, dan hebben we geen school. En als ik de geluiden nu beluister, zijn er nogal wat docenten die het niet gaan doen. Die willen vanuit huis gaan lesgeven. Ja, dan spannen we het paard achter de wagen."

Scholen niet dwingen

Daarbij oppert de directeur nog dat het goed mogelijk was geweest om docenten van meerdere Rotterdamse scholen te vaccineren tijdens Pinksteren. Volgens hem had je dat twee weken voor 7 juni kunnen doen, zodat er genoeg tijd was voordat het vaccin ging werken. Dan had je de scholen open kunnen doen, zegt hij. "De keuze is gemaakt om dat niet te doen en daar heb ik respect voor. Maar als je ervoor kiest om het niet te doen, dan zou je ook de consequentie moeten aanvaarden en scholen niet moeten dwingen om allemaal op en te gaan."

Dus, zegt hij: "Ik hoop dat de minister nog tot inkeer komt en scholen lokaal kunnen kijken wat er kan. En als dat betekent dat het helemaal open kan, is dat een prima oplossing. Maar als onverhoopt blijkt dat dat niet kan, dan moeten scholen het vertrouwen krijgen dat zij het verstandige doen in het belang van hun kinderen."

Fens is niet de enige schooldirecteur met grote twijfels. Zijn zorgen worden ook gedeeld door andere schooldirecteuren en de onderwijsvakbond, zegt hij.

'Kunnen niet het onmogelijke'

De conclusie blijft dat Fens het niet ziet zitten om open te gaan, als het merendeel van de leerlingen en docenten het niet wil. "Minister Slob heeft gezegd dat scholen niet gehouden zijn tot het onmogelijke. Ja, als wij niet genoeg docenten hebben omdat ze vanwege angst weigeren te komen en zich ziek melden, kan je geen school organiseren. Dan moeten we opnieuw nadenken over de situatie die zich dan voordoet."

BOOR, de onderwijskoepel openbaar onderwijs in Rotterdam, zegt nog geen reactie te kunnen op de heropening van middelbare scholen. "De komende dagen spreken wij hier eerst verder intern over. Wellicht dat wij aan het eind van de week meer antwoorden hebben", zegt een woordvoerder.