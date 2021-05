Vrijdag op Radio Rijnmond: Casper van Eijck ontmoet René van der Gijp

In de maandelijkse ontmoetingen van Casper van Eijck op Radio Rijnmond is dit keer René van der Gijp aan de beurt. Komende vrijdag om 18:00 uur gaan de clubarts van Feyenoord en de meest populaire voetbalanalyticus van ons land het gesprek aan op 93.4 FM.

René van der Gijp en Casper van Eijck zijn boezemvrienden. Ze leerden elkaar kennen in de jaren tachtig bij Sparta. Door de jaren heen hebben ze lief en leed met elkaar gedeeld. De basis voor een goed gesprek is dus in ruime mate aanwezig.

Van der Gijp steekt zijn liefde en waardering voor het goede werk dat Van Eijck als arts verricht nooit onder stoelen of banken. Daar waar mogelijk promoot 'Gijp' de Stichting Support Casper, waarmee Van Eijck zich inzet om de ziekte alvleesklierkanker de wereld uit te krijgen.

In het radioprogramma De Verdieping wordt het vrijdag vanaf 18:00 uur een gesprek over het leven en over muziek. Want dat is waar Van Eijck bij zijn gasten altijd naar op zoek gaat; de liefde voor muziek en de betekenis in het leven. Eerder ging hij over deze onderwerpen al het gesprek aan met Giovanni van Bronckhorst en Diederik Gommers.