Rotterdam gaststad van eerste overkoepelend EK Parasporten

Rotterdam is de gaststad van de eerste editie van de European Para Championships in 2023. Voor het eerst vinden de Europese kampioenschappen voor verschillende parasporten samen plaats. Het evenement wordt gehouden van 8 tot 21 augustus 2023 in voornamelijk Rotterdam Ahoy.

Het streven is om meerdere EK's te organiseren van zeven tot tien sporten, waaronder para-cycling, rolstoeltennis, boccia, goalball, rolstoelbasketbal, rolstoelrugby, paratafeltennis, judo en para schieten. Alle sporten die deel uitmaken van de European Para Championships zijn ook belangrijk voor de Paralympische Spelen van 2024 in Parijs.

Belang van parasporten

Tamara van Ark (Minister van medische zorg en sport) is zeer positief over dit initiatief. "In Nederland streven we ernaar een gidsland te zijn op het gebied van sport en sportevenementen. Met dit Nederlandse initiatief laten we de wereld zien dat parasporten erg belangrijk voor ons zijn en we denken echt dat het helpt om parasporten in het algemeen te professionaliseren."

Sven de Langen, wethouder sport van gaststad Rotterdam, vult aan: "Rotterdam wil graag een inclusieve stad zijn waar diversiteit een heel belangrijk onderwerp is. We zijn blij dat Rotterdam is uitgekozen om 1.500 atleten en hopelijk veel toeschouwers te verwelkomen op deze openingseditie. Ik weet zeker dat het een viering zal zijn van parasporten in het algemeen."