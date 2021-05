Straat in Rotterdam-Charlois rouwt na gewelddadige dood 17-jarige buurjongen: 'Je voelt het verdriet'

"Het heeft mij echt heel erg gechoqueerd", zegt een vrouwelijke buurtbewoner over de gedenkplaats van de 17-jarige jongen. Ze wist niet wat er gebeurde toen ze dinsdagochtend terug kwam van een rondje lopen in de buurt. "Ik zag allemaal ambulances en dacht: wat gebeurt hier nu?" Ze had nooit verwacht dat zo'n heftig incident in haar buurt kon gebeuren.

Gedenkplek in Meester Arendstraat | Foto: Rijnmond

Een reanimatie mocht dinsdag, kort na de steekpartij, niet meer baten. Zijn 44-jarige moeder raakte gewond aan haar arm en werd vervoerd naar het ziekenhuis. Buurtbewoners verklaarden dat ze drie jongens zagen wegrennen vlak na de fatale steekpartij. De politie gaat er voorlopig vanuit dat iemand van buiten het huis is binnengedrongen.

"Het leek wel op een film, toen ik 's avonds weer thuiskwam. Je ziet ook altijd op tv een gedenkplaats en mensen eromheen staan met de pijn in hun ogen. Dat was gisteren hier ook. Het was zo bizar", zegt de buurtbewoonster.

Het was volgens haar een 'verdrietige straat', de hele dag lang. Buiten stonden meer dan 50 mensen, onder wie veel moeders, vertelt ze. Mensen waren aan het wachten op het lichaam van de jongen, dat zou worden weggehaald uit het huis. "Toen dat gebeurde, kwam het besef er écht. Je voelde het verdriet."

Impact op de buurt

De impact van de dood van de 17-jarige jongen op de buurt is groot. "Iedereen zag hem als een vriendelijke jongen, met een mooie, respectvolle glimlach", vertelt ze. Ook zelf moest ze een traan laten toen ze het lijk naar beneden gedragen zag worden. "De dood doet bij iedereen wat en iedereen gaat daar anders mee om. Het komt gewoon heel erg dichtbij, het is zo onwerkelijk."

Terwijl de buurtbewoonster vertelt dat de jongen boven de gedenkplek woont, barst ze uit in woede. "Het is gewoon moord, hoe je het wendt of keert. Het enige wat ik hoop, is dat de mensen die het hebben gedaan voor heel veel jaren branden. Als je mans genoeg kan zijn om iemands leven af te nemen, moet je ook als een man berecht worden."

Bij de gedenkplek staan ook twee meisjes met hun fiets. Een van hen vertelt dat de 17-jarige jongen een goede vriend van haar was. "Ik zag hem elke dag. Het was een hele lieve, toegankelijke jongen. Hij voerde gesprekken met mij die echt hielpen." Hoe ze nu door moet gaan? "Dat weet ik nog niet. Ik zal er veel met mijn vrienden over moeten praten."