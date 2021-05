Bij dit bedrijf uit Charlois zijn de kluscontainers niet aan te slepen: 'Door corona is omzet met 100 procent gestegen'

Het aanleggen van een nieuwe tuin of het plaatsen van een badkamer of keuken gebeurt momenteel op grote schaal. Bij het Rotterdamse bedrijf Afvalcontainers Rijnmond is het daarom topdrukte. "Het afgelopen jaar zijn we met de omzet meer dan honderd procent gestegen", zegt directeur Leo van Leeuwen. "Het is echt gigantisch druk. Particulieren en zzp'ers zijn ontzettend actief met het opknappen van tuintjes, badkamers en keukens. Iedereen is aan het vernieuwen."



Bij het bedrijf is het alle hens aan dek om iedereen zo goed mogelijk van dienst te zijn, al lukt dat niet altijd. ‘We hebben meer dan duizend containers in omloop en we lopen er af en toe echt tegenaan dat het op is, waardoor we echt moeten aangeven dat we zijn uitverkocht en we met de webshop over een paar dagen pas weer in de lucht zijn.’



Net op tijd bijgekocht

Regeren is vooruitzien, klinkt het aloude gezegde. Toch voelde Van Leeuwen de drukte aankomen en plaatste daardoor op het juiste moment een order voor extra containers. 'We hebben het geluk gehad dat we in december nog een behoorlijke order geplaatst hebben, waardoor we een grote voorraad binnengekregen hebben', klinkt het opgelucht terwijl er een container vol wc potten langsrijdt. 'Vandaag de dag zijn de levertermijnen hard opgelopen bij de fabrieken en de grondstoffen voor staalplaten zijn 30 tot 40 procent gestegen, wat betekent dat de prijzen omhoog moeten.’

Het bijkopen van nog meer containers om aan de vraag te voldoen klinkt logisch, maar is het niet. ‘We zitten nu echt wel aan het maximale van wat we aankunnen. We proberen met de binnendienst mensen na twee of drie weken op te bellen om te vragen of we de bak al kunnen weghalen. Want hoe eerder de bak terugkomt, hoe eerder we hem weer in kunnen zetten. Maar op een gegeven moment moet je wel je plafond weten, want anders lig je straks plat.’



En voor mensen die een afvalbak willen huren is de beste tip: reserveer op tijd. En anders even geduld hebben.