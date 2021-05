Karsdorp, Vilhena, El Ghazi en St. Juste vallen af bij Oranje

Voormalig Feyenoorders Rick Karsdorp, Tonny Vilhena en Jeremiah St. Juste zijn afgevallen in de voorselectie van het Nederlands Elftal. Ook Anwar El Ghazi uit Barendrecht zal het EK moeten missen. Steven Berghuis is de enige Feyenoorder in de selectie van bondscoach Frank de Boer.

Vilhena en St. Juste zijn logische afvallers in de voorselectie. Rick Karsdorp presteert goed bij AS Roma, maar ook voor hem is geen plek in de 26-koppige selectie van De Boer. Ook een andere rechtsback, Hans Hateboer, behoort tot de afvallers. De Boer geeft op die positie de voorkeur aan Denzell Dumfries, Joël Veltman en debutant Jurriën Timber.

Nadat al eerder uitlekte dat Steven Bergwijn niet naar het EK zou gaan, was er hoop voor El Ghazi. Toch valt ook een van de smaakmakers bij Aston Villa af. Naast Berghuis krijgt onder andere ook Quincy Promes de voorkeur boven de voormalig jeugdspeler van Sparta. Verder kent de selectie geen regionale verrassingen.

Definitieve EK-selectie Oranje

Doel: Jasper Cillessen (Valencia), Tim Krul (Norwich City) en Maarten Stekelenburg (Ajax).

Verdediging: Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Ajax), Denzel Dumfries (PSV), Matthijs de Ligt (Juventus), Jurriën Timber (Ajax), Joël Veltman (Brighton & Hove Albion), Stefan de Vrij (Internazionale) en Owen Wijndal (AZ).

Middenveld: Donny van de Beek (Manchester United), Ryan Gravenberch (Ajax), Frenkie de Jong (Barcelona), Davy Klaassen (Ajax), Teun Koopmeiners (AZ), Marten de Roon (Atalanta) en Georginio Wijnaldum (Liverpool).

Aanval: Steven Berghuis (Feyenoord), Memphis Depay (Olympique Lyon), Cody Gakpo (PSV), Luuk de Jong (Sevilla), Donyell Malen (PSV), Quincy Promes (Spartak Moskou) en Wout Weghorst (VfL Wolfsburg).