Rotterdamse zanger Jared Hiwat verklaart liefde aan zijn stad: 'De diversiteit, de mentaliteit'

Hiwat, die nog altijd in Rotterdam woont, zou het in de talentenjacht uiteindelijk schoppen tot de liveshows, in een jaar waarin Leona Philippo (wie kent haar nog?) uiteindelijk de eindzege behaalde. Het was de start voor meer optredens en zelfs een avontuur in de dancemuziek. Naar zijn samenwerking met dance-act Bougenvilla werd alleen al op YouTube bijna een miljoen keer geluisterd.

Hoe het was om destijds op zo'n gigantisch podium te zingen, is Hiwat daarna nooit meer vergeten. Hij vertelt er met smaak over in de nieuwe aflevering van Ja Toch! Niet Dan? Daarin schuift hij aan om onder meer over The Voice te praten, maar ook over zijn band met de stad waar hij altijd is blijven wonen.

Voor Rotterdam heeft hij een regelrechte liefdesverklaring over. "De samenstelling, hoe de stad er uit ziet, je kunt eigenlijk alles vinden in Rotterdam. Ik houd ook van de Rotterdamse mentaliteit." Ook praat hij in de uitzending over zijn Surinaamse wortels. "Ik ben echt in het binnenland geweest en heb een hele andere kant van Suriname gezien," zegt hij. "Nu ik dat stukje heb gezien ben ik nog meer van Suriname gaan houden."

Jared Hiwat is te zien in een nieuwe aflevering van Ja Toch! Niet Dan? De uitzending is nu te bekijken in dit bericht en woensdagavond op tv. De uitzending wordt ieder uur herhaald. Eerdere afleveringen van Ja Toch! Niet Dan?, met gasten als Joke Bruijs, Ivo Opstelten, Paul Elstak, Angela de Jong, Jordy Dijkshoorn, Sjoerd Mossou, John Buijsman, Sabrina Starke en Shirma Rouse zijn ook online te zien.