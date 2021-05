Hof toont beelden hoe Hümeyra wordt doodgeschoten, verdachte wil verklaring zus slachtoffer niet aanhoren

Het hof heeft volgens journalisten 'afgrijselijke' beelden getoond van het moment waarop in december 2018 de Rotterdamse tiener Hümeyra werd doodgeschoten. Dat gebeurde op de eerste dag van het hoger beroep tegen verdachte Bekir E.. Hij is veroordeeld voor doodslag, maar justitie wil dat de rechter daar een veroordeling van moord van maakt. Toen de zus van de Rotterdamse tiener een slachtofferverklaring voorlas, wilde de man daar niet naar luisteren. Daar ging de rechter niet in mee.

De verdachte zocht de toen 16-jarige Hümeyra op 18 december 2018 op bij haar school, het Design College in Rotterdam. Zodra ze hem zag, rende ze de school weer in. Daar joeg Bekir E. haar op met een wapen in zijn hand en schoot. Vandaag werden voor het eerst bewakingsbeelden getoond van dat moment. Verslaggever Martijn Schoolenberg van de Telegraaf noemt het een ‘heftig’ moment: "Je ziet duidelijk dat Hümeyra door Bekir achtervolgd wordt de school in. Je ziet hem met het pistool in zijn hand met gestrekte arm tussen leerlingen doorlopen die wegduiken en wegrennen. Uiteindelijk zie je ook hoe hij in de fietsenstalling op Hümeyra schiet. Zij valt op de grond en blijft liggen. Vervolgens buigt hij zich over haar en schiet hij meerdere kogels door haar hoofd. Het is heel ingrijpend om te zien."

Toevallig in de buurt van de school

De familie van Hümeyra wilde de beelden niet zien en verliet korte tijd de rechtszaal. De verdachte had er volgens Schoolenberg ook moeite mee. “Eigenlijk wilde hij het niet, maar de rechter vond het belangrijk dat hij de beelden zag.” Ook wilde de rechter meer duidelijkheid over zijn verklaring. Op een kaart op het videoscherm in de zaal werd de route gereconstrueerd die Bekir in de buurt van de school van Hümeyra aflegde. Bekir E. kreeg vervolgens de gelegenheid om met pen op een kopie van de kaart de route te tekenen die hij nam toen hij – naar eigen zeggen - in de buurt van de school was om een vriend af te zetten.

Hij ontkent dat sprake was van een vooropgezet plan. "Bij het kruisje dat ik heb getekend, zag ik Hümeyra lopen”, verklaarde de verdachte. “Ze begon te rennen en dat maakte iets in mij los. Ik werd er doodziek van.” Volgens Bekir E. rende hij vervolgens achter haar aan. “Voordat ik het wist, was ik uit de bocht geschoten.” Hij zou niet de intentie hebben gehad om te doden. “Ik wilde op haar benen schieten. Ik heb geen tijd gehad om na te denken”, verklaarde hij. De rechter bracht daar tegenin dat Hümeyra geen verwondingen op haar benen had. Ze werd van dichtbij door haar hoofd geschoten en een aantal keer in haar rug geraakt.

Eerdere veroordelingen en persoonlijkheidsstoornis

Tijdens het hoger beroep stond de rechter ook stil bij de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. Zo heeft E. al een fors strafblad. In 2009 werd hij veroordeeld voor poging tot doodslag, in 2015 voor mishandeling en vernieling, in 2014 voor mishandeling en belediging van een politieagent en in 2018 voor mishandeling en bedreiging.

Volgens deskundigen lijdt Bekir aan een persoonlijkheidsstoornis en heeft die doorgewerkt toen hij Hümeyra doodde. Uit onderzoek is gebleken dat hij tijdens de beschieting onder invloed was van wiet en cocaïne. Als hij opnieuw drugs en alcohol gebruikt in combinatie met een nieuwe relatie, dan kan dit tot herhaling leiden, vrezen de experts.

Bekir wil familie niet onder ogen zien

De familie van het slachtoffer zat gescheiden van de verdachte door grote schermen. Ze wilde geen oogcontact met hem hebben. Toen Tugba, de oudste zus van Hümeyra, een slachtofferverklaring mocht afleggen, wilde E. daar niet naar luisteren. Hij vroeg de rechter of hij de rechtszaal mocht verlaten.

Namens haar moeder en vader en zichzelf beschreef Tugba het grote verdriet en de leegte die is ontstaan door het verlies van haar zusje. Ze noemde Bekir volgens Schoolenberg 'een moordenaar en een beest'.



In beelden van de rechtbank is te horen hoe Tugba de verklaring van haar moeder voordraagt. "Elke dag kijk ik nog op de website van de school waar de cijfers en de foto van Humeyra nog zichtbaar zijn. Mijn engeltje, denk niet dat ik je vergeten ben. Ik zal je nooit en ook nooit vergeten. Dit is onmogelijk. Je bent een bloedende wond in mij. Je bent een brandend vuur."

Moord, geen doodslag

De nu 34-jarige E. kreeg eerder van de rechter 14 jaar cel en tbs voor doodslag. Maar het openbaar ministerie spreekt van opzet en wil dat de man voor moord wordt veroordeeld. Martijn Scholenberg verwacht dat de beelden invloed hebben op de uitspraak. "In de eerste rechtszaak heeft het OM zich beperkt tot een beschrijving van wat ze zagen. Nu is het aan de rechtbank om een oordeel over deze harde beelden te vellen. Voor het OM is het een duidelijk bewijs dat hij dit koelbloedig heeft gedaan en dat hij wist waar hij mee bezig was.”

De zaak gaat donderdag verder. Dan komt de verdediging aan het woord en formuleert het OM naar verwachting de strafeis. De uitspraak volgt over enkele weken.