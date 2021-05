Amsterdammer ontkent overval op Rotterdamse stylist Fred van Leer

De daders waren gekleed als medewerkers van PostNL die zogenaamd een pakje kwamen afgeven. Een had een pruik op. Fred van Leer vertrouwde het niet en trapte een van de overvallers naar beneden. Bij de schermutselingen is de stylist zelf ook gewond geraakt.

Bij de overval werd tegen Fred van Leer geroepen: 'Ik schiet je dood'. Buiten stond de chauffeur van Van Leer en ook hij werd bedreigd met: 'Rot op, ik schiet je dood'. Justitie heeft tot dusver een verdachte opgepakt. Bij de woning was een schoen, wapen en scooter van een overvaller achtergebleven. Op de schoen en de scooter zat het DNA van de 23-jarige Amsterdammer.

De man zegt dat hij die dag niet in Rotterdam was. Dat zijn DNA in de schoen zat, kan komen omdat in zijn kringen vaker elkaars kleding wordt gedragen. De scooter heeft hij mogelijk op een ander moment aangeraakt of hij heeft erop gezeten, zegt hij. Het rijwiel geldt al vijf jaar als gestolen.



Signalement komt niet overeen

Zijn advocaat meneer Posthast wijst erop dat sprake is van een mengprofiel bij zowel de schoen als de scooter. Er zit DNA op van drie tot vier personen. Verder zegt hij dat het signalement dat Fred van Leer van de overvaller heeft gegeven niet overeenkomt met zijn cliënt. "Meneer Van Leer is zelf 1.80m en hij zegt dat de overvaller 1.85m was, langer dus dan hijzelf. Mijn cliënt is 1.70m en weegt 53 kilogram. Dat had toch moeten opvallen."

De verdachte zit nog op school en zegt dat hij vanuit het Huis van Bewaring geen examens kan doen. De man heeft een strafblad en justitie vindt de kans daarom aanwezig dat de man weer in de fout gaat. Zelf benadrukte hij zijn onschuld. "Ik ben niet in Rotterdam geweest en wil graag naar huis. Ik vind het heel erg dat ik nu vastzit voor iemand anders." Hij antwoordde ontkennend op de vraag van de rechter of hij wist voor wie hij dan vastzit.

De rechter in Rotterdam besloot dat de man voorlopig blijft vastzitten, omdat er genoeg bewijs is. In september is de inhoudelijke behandeling.