Deze nieuwe nachtclub in een voormalig bordeel aan de Keileweg krijgt een 24-uursvergunning en heeft wilde plannen

"Iedereen moet zich hier thuis voelen", zegt initiatiefnemer Ruben Leufkens met het stof van de verbouwing nog in zijn haar. Leufkens is mede-eigenaar van het Keilcafé en werd benaderd door de herontwikkelaars van het gebied. Het plan? Een nachtclub, want dat is Leufkens' jongensdroom. "Ik had me eigenlijk het doel gesteld om voor mijn twintigste een nachtclub te hebben, maar dat heb ik bijgesteld naar voor mijn dertigste." De clubliefhebber wordt in oktober dertig. "De druk om dan alles af te hebben is dus groot", zegt Leufkens met een grijns.

Club BIT kan ook in de nacht open omdat op het pand een 24-uursvergunning zit, een unicum in Rotterdam. "We hebben er daarom ook niet lang over nagedacht om in dit krankzinnige avontuur te stappen. Dit was onze kans!" Maar voordat de voetjes van de vloer kunnen, moet er nog behoorlijk wat gebeuren. "De bar moet nog gebouwd worden en ook al het schilderwerk moet nog gedaan worden. Daarnaast is er ook nul isolering dus dat is wel een serieus probleem."

Voormalig bordeel

De club komt in een voormalig bordeel. "We zijn er ons bewust van wat hier allemaal in dit pand heeft afgespeeld. We proberen dat zoveel mogelijk achter ons te laten en er een positieve plek van te maken." Iemand die dat ook ziet zitten is de huidige eigenaar van het pand, kunstenaar Joep van Lieshout. "Hij heeft plannen om deze hele buurt op te knappen."

Restaurant BITTER

In het pand aan de Keileweg komt overigens niet alleen een nachtclub. "Aan de voorkant van het pand komt een restaurant met de naam BITTER, dat met grote neonletters boven de deur komt te hangen. Als het dan avond is, gaan de laatste drie letters op donker en staat er BIT." Het restaurant gaat geleid worden door een vriend van Leufkens. "Hij heeft er zijn baan voor opgezegd in Eindhoven en is nu hier naartoe vertrokken."

Bang voor een vierde coronagolf zijn Leufkens en zijn vrienden dus niet. "Ik denk juist dat dit alles een enorme boost aan het nachtleven kan geven omdat het geherwaardeerd wordt. Misschien komt er binnenkort wel een tweede club in de stad. Dat zou alleen maar goed zijn."