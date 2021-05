Rotterdam verwelkomt 1200ste containeradoptant: ‘Als ik mijn container schoon zie, ben ik tevreden’

De kersverse containeradoptant is dik tevreden over zijn wijk Hillesluis, alleen al dat afval op straat geeft een hele slechte indruk. “Dat vuil irriteert me.” Dat zijn wijk er niet florissant uitziet, krijgt hij vaak te horen van collega’s en vrienden die hem opzoeken. “Dan kijken ze naar de troep hier en zeggen ze: in wat voor wijk woon je?”

Wijkje schoon met containersleutel

Bijna dagelijks belanden er spullen naast de bak. Bizar vindt Boulahrouz. Vanuit zijn huis kan hij het zien gebeuren. In het verleden is hij op buurtgenoten afgestapt maar dat doet hij niet meer. “Ik wil geen hoofdpijn. Als iemand niet wil luisteren, ik kan hem niet dwingen.”

Vrijwilliger Benyounes Boulahrouz met de handige containersleutel | Foto: Rijnmond

Zonder aanspreken, zonder in discussie te gaan, is hij vuilniszakken gaan oprapen en herverdelen over andere containers waar nog wel ruimte in zit. Een koud kunstje maar zo houdt hij zijn wijkje wel schoon. “Als ik mijn container schoon zie, dan ben ik tevreden.”

Iemand van de gemeente zag hem bezig en sprak hem aan. Zo is het balletje gaan rollen. Als containeradoptant krijg je een aantal spullen en de containersleutel is favoriet.

In Hillesluis zitten veel containers niet vol maar wel klem. “Door dozen verstopt de container. Met de sleutel kan ik de boel naar beneden persen”, zegt Boulahrouz.

Containeradoptanten maken verschil

De gemeente Rotterdam is blij met de hulp van al die containeradoptanten. “Zij maken echt een verschil en samen krijgen we het schoner op straat”, zegt wethouder Bert Wijbenga.

In Rotterdam is, net als in andere steden, afval op straat een veelvoorkomend en hardnekkig probleem. Containeradoptanten hebben een belangrijke signaleringsfunctie. “Als we van onze containeradoptanten horen dat er te vaak gedumpt wordt, dan gaan we handhaving erop zetten. Ook meldingen van volle en kapotte containers krijgen voorrang”, zegt de wethouder.

Wethouder Wijbenga met twee containeradoptanten Benyounes en Adem | Foto: Rijnmond

De containeradoptant in Hillesluis belooft een goed oogje in het zeil te houden. “Iedere dag ga ik niet beloven, maar ik ga mijn best doen. Als ik iets zie gebeuren, dan kom ik in actie”, zegt hij. Hij combineert zijn nieuwe opruimtaak met een baan en hoopt op hulp van buren. “Samen doen en samen helpen, dat vind ik belangrijk.”

Buurmannen samen in actie

Het feestelijke moment van de 1200ste containeradoptant levert wat bekijks op in de straat en het inspireert een andere buurman om zich aan te melden. Die belooft zich te ontfermen over de container aan het andere eind van de straat. “Ik kom erbij en ik doe wat ik kan doen”, zegt de 1201ste containeradoptant.

De buurmannen Benyounes Boulahrouz en Adem Temur gaan samen aan de slag als containeradoptant in hun straat in Hillesluis | Foto: Rijnmond

Wil je reageren of je kennis en ervaring delen? mail: marion.keete@rijnmond.nl