Een 54-jarige man uit Maassluis is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd nadat hij was neergestoken. Dat gebeurde bij Maassluis, rond half 5 vanmiddag.

De man had ruzie gekregen op de snelweg. De twee automobilisten troffen elkaar op de Maasdijk. De belager, een man, stak vrijwel meteen toe. Daarna stapt hij weer in zijn auto en reed weg. De politie zegt dat hij in een rode auto reed. Hoe het met de Maassluizer gaat, is niet bekend.