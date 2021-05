Gravenberch van Sparta naar De Graafschap

Gravenberch kwam afgelopen zomer transfervrij over van FC Dordrecht. Ondanks zijn sterke verschijning en een aantal goede invalbeurten had Gravenberch meer gehoopt van zijn overstap. De 27-jarige broer van international en Ajacied Ryan Gravenberch speelde twintig wedstrijden voor Sparta en scoorde vier keer. Opmerkelijk genoeg maakte hij alle doelpunten in wedstrijden die door Sparta werden verloren.

Enthousiast

De afgelopen tweeënhalve maand kwam Gravenberch nog slechts een kwartier in actie. Toen De Graafschap zich meldde was hij direct enthousiast. "Ik kijk uit naar het spelen in een goed gevulde Vijverberg. Na de vakantie gaan wij ons opmaken voor een spannende competitie met veel grote clubs", laat hij weten op de website van de club, die op de slotdag van de competitie promotie naar de eredivisie misliep. In de play-offs werd vervolgens verloren van Roda JC, waarna voormalig Sparta-trainer Mike Snoei werd ontslagen.

Eerder speelde Gravenberch voor NEC Nijmegen, Universitatae Cluj (Roemenië), Reading (Engeland), KSV Roeselare (België), TOP Oss en FC Dordrecht.

Gravenberch legt uit waarom hij voor De Graafschap heeft gekozen: