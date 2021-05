Kogelgaten in raam van woning Rotterdam na nachtelijke schietpartij

In de Narcissenstraat in Rotterdam-Bloemhof heeft in de nacht van woensdag op donderdag een schietpartij plaatsgevonden. Daarbij zijn geen gewonden gevallen.

Rond 04:00 uur is er geschoten op een woning aan de Narcissenstraat. Er waren meerdere knallen te horen. De politie heeft kogelgaten in het bewuste huis gevonden, net als hulzen op straat.

"Gelukkig geen gewonden", schrijft de politie. Er wordt onderzoek gedaan. Daders zijn nog niet gevonden.

'Rolgordijntje aan flarden'

In de Narcissenstraat is het stil deze donderdagmorgen, ziet Rijnmondverslaggever Suzanne Mulder. Bij het bewuste huis zijn de lichten uit, alleen de voetstappen in de tuin en de gaten in het raam getuigen van de nachtelijke schietpartij. "Je ziet twee kogelgaten in het ene schuifraam en nog een gat in het andere. Het rolgordijntje dat voor het raam hangt is aan flarden door wat er doorheen is gegaan."